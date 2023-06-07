Texas ace Jacob deGrom will have season-ending Tommy John surgery, cutting short his first season after the oft-injured right-hander signed a $185 million, five-year contract with the Rangers. https://t.co/WnJ77L4jJR pic.twitter.com/2LPjnB2K6o — AP Sports (@AP_Sports) June 6, 2023

兩度獲選賽揚獎的遊騎兵強投狄葛朗（Jacob deGrom），才剛被放進60天傷兵名單，不過更嚴重的消息還在後頭，今（7日）遊騎兵球團宣布，狄葛朗因尺側副韌帶部分撕裂，將要接受湯米約翰手術（Tommy John surgery），本賽季不僅提前關機，明年勢必也得缺席一段時間。

狄葛朗受訪時傷心落淚說道，「我以前曾經歷過，知道該怎麼從傷痛中走出，這也是我的目標，不管用甚麼方式，盡可能的幫助我康復。我們是一支特別的球隊，無法替他們帶來貢獻，這很糟。」狄葛朗本季出賽6場皆為先發，留下2勝0負、自責分率2.67成績。

遊騎兵上季先發投手表現不佳，自責分率4.63排在全大聯盟第25位，休賽季他們招兵買馬，補進狄葛朗、艾沃迪（Nathan Eovaldi）和希尼（Andrew Heaney）等好手，本季先發投手自責分率在30隊中高居第2位，加上打線終於覺醒，遊騎兵現以39勝20負，暫居美聯西區首位。

據美媒《The Athletic》的記者羅森索（Ken Rosenthal）表示，遊騎兵並未替狄葛朗的5年1億8500萬美元合約投保，代表這段時間年狄葛朗無法出賽的損失，遊騎兵將全權吸收。不過合約當中的最後一年，遊騎兵握有球團選項，只要狄葛朗累積不滿625局，或是賽揚獎的評選無法來到前5名，狄葛朗該年薪資則縮水為2000萬美元。