112學年大學「申請入學」二階甄試，各大學目前皆已公告錄取結果。大學甄選入學委員會提醒，經各大學錄取的考生（含正、備取生）應於6月8日至6月9日，每日上午9時起至下午9時止至大學甄選入學委員會網站完成網路就讀志願序登記，接受統一分發，結果將在6月14日上午9時公告。

甄選委員會表示，今年大學申請入學，共有2229個校系提供5萬7839個招生名額，實際報名人數7萬6112人，經過二階甄試後，經各大學錄取的考生（含正、備取生）符合統一分發資格者有4萬2865人。也就是，在供過於求的狀況下，每個考生都有錄取機會。

甄選委員會表示，錄取生登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）後4碼」及「考生個人密碼」等三項證號暨網頁上顯示的驗證號碼登入系統。

甄選委員會說，錄取生無論僅錄取單一校系或多個校系，均須於規定期間內，上網完成就讀志願序登記，否則視同放棄錄取資格，不予分發；「申請入學」錄取生若同時經大學「繁星推薦」第八類學群錄取者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

甄選委員會指出，「申請入學」錄取生若同時經國立台北教育大學音樂學系、國立台北藝術大學音樂學系及美術學系錄取並完成報到者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

另112學年「離島地區及原住民籍高級中等學校應屆畢業生升學國(市)立師範及教育大學聯合保送甄試」錄取生及「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試」錄取生，亦須同時與「申請入學」錄取生於登記期間內完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。