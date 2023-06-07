科技巨頭漲勢凶猛，使台灣掛牌的海外科技股ETF今年來報酬率持續上升。但大部分的投資人都沒有跟上這波浪潮，總是覺得已經漲很多了，怕被套牢而不敢追價，卻從此錯失進場機會，只能在場邊看著海外科技股ETF股價節節攀升。這個時候，正是出動定期定額這個投資神器的好時機，標的續漲起碼有參與，不會完全因空手感到扼腕，標的拉回更是可以透過微笑曲線攤平成本，天天都是進場好時機，一舉省去擇時的煩惱，安穩收獲不錯的報酬。