根據晨星數據，截至五月底，近一年定期定額報酬率在二成以上的海外科技股ETF有八檔。包括統一FANG+(00757)、國泰費城半導體(00830)、元大全球AI(00762)、富邦未來車(00895)、國泰智能電動車(00893)、台新全球AI(00851)、國泰北美科技(00770)、永豐美國科技(00886)等。
績效居冠的統一FANG+ ETF（00757），近一年定期定額報酬率更是高達38.93%，比第二名的報酬率還高一成三。
而國泰投信表示，在「一張顯卡救台股」發威下，台股多檔「輝達概念ETF」聯袂大漲，包含國泰智能電動車(00893)、國泰費城半導體(00830)因持股輝達超過10%，吸引外資法人大力敲進。
其中國泰智能電動車(00893)因持股輝達高達18.23%(截至5/31)，為其最大成分股，獲外資、自營商同步買超，而00893第二、三大持股分別為特斯拉16.15%、超微15.07%，三者合計持股近5成，在此波AI狂潮下亦有望受惠。
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