京城銀2023年前5月自結合併淨收益37.07億元、年增達1.3倍，稅前淨利19.67億元、年增達65.44％，稅後淨利15.73億元、年增達近1.13倍，稅前每股盈餘1.77元、稅後每股盈餘（EPS）1.42元。

觀察京城銀前5月利息淨收益23.78億元、年減5.02％，手續費淨收益9.04億元、年減2.94％，核心業務動能略微暫緩。不過，受惠整體資本市場回穩，其他淨收益4.23億元，較去年同期虧損達18.27億元大幅轉盈，使整體獲利表現較去年同期反彈。

展望後市，京城銀指出，美債上限問題為近期全球關注焦點之一，儘管主要影響美國內部，但影響力達全球範疇。台灣對全球貿易和金融穩定極為敏感，京城銀將持續關注美債上限議題發展，審慎判斷市場情勢，伺機調整資產組合及嚴控全行資產品質。

截至5月底，京城銀逾放比維持0.02％，逾放覆蓋率8088.18％，整體放款覆蓋率1.46％，維持一貫高品質資產水準。展望後市，京城銀聚焦調整存放款結構，對股債市投資收益看法亦趨守、維持穩健策略，在存放利差回升、受提列減損影響減少下，有助獲利表現改善。