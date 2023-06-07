●Cresset Capital投資長Jack Ablin表示，投資人似乎變得比較樂觀一點。狹隘的盤勢、每個人只盯著七巨頭這類股票的情況開始退去一些，這是好消息。周二羅素2000小型股指數勁揚2.69%。

●全球主要股市全面上漲，投資人可能看好後勢可期，但有些分析師提醒投資人應留意「假樂觀」的現象。澳洲央行在周二再度升息25個基點並預告可能繼續升息，令市場大感意外。雖然投資人普遍預期聯準會下周不會調升利率，但部分分析師警告聯準會仍有可能再度升息。雖然市場普遍預期聯準會6月按兵不動，但通常與利率預期同步的美國兩年期公債殖利率升至4.5225%，美國10年期指標公債殖利率小升至3.7043%。

●Bank of America Securities分析師表示，我們會小心不要完全陷入「錯失恐懼」（Fear of Missing Out,簡稱FOMO）中，「跳過一次升息並不是暫停升息，通膨仍然束縛著聯準會，且美國經濟可能即將陷入衰退」。

●Fundstrat研究部門主管Tom Lee看好標普500指數全年可望上漲超過20%，原因包括：美國5月薪資增長放慢，顯示通膨壓力緩解。市場廣度（market breadth）大幅改善。人工智慧（AI）有助生產力提升，長期而言有助於緩解薪資上漲壓力。聯準會應不致於收緊金融環境，這有利於近來AI狂熱帶動的科技股漲勢與美股整體表現。

●摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic警告美股可能在下半年迎來挑戰，因貨幣政策緊縮開始發揮作用，而那些支撐美股的利多因素正逐漸消退，如疫情期間積攢的儲蓄和強勁的企業利潤等。