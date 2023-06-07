天氣越來越炎熱讓人產生不適，除了喝水外，其實吃對食物也能消暑。營養師李婉萍表示，選擇能同步補充水分和富有礦物質的食物，會讓身體更舒服些。她建議可食用，水分較多的蔬果及帶有苦味的食物，其中有些蔬菜的含水量甚至高於水果，如萵苣、小白菜等，同時也提供了鉀、鈣、鎂、鐵等營養素。

營養師李婉萍在臉書專頁發文，提到許多人會認為，夏天食慾不好只要多喝水就可解決，她表示，確實當天氣熱流汗量多，而水分攝取太少、出現輕微脫水症狀時，會對食慾造成影響；不過，水喝太多也會抑制食慾，從而導致體內電解質失衡。因此，她建議，正餐還是要維持規律，多選擇能同步補充水分和富有礦物質的食物，才能讓身體更舒服些。其並分享2類食物有助抗暑氣：

1、水分多的蔬果：李婉萍指出，一般所熟知的夏季瓜類，如西瓜、香瓜和哈密瓜等含水量都很高。不過，她表示，許多蔬菜的含水量其實更高，其中水分超過95％的食物包含萵苣、小白菜、青江菜、芹菜、冬瓜、石蓮花、小黃瓜等，補水之餘也提供了鉀、鈣、鎂、鐵等營養素。

2、苦味食物：李婉萍推薦適度攝取嘗起來帶有苦味的食材，如苦瓜就是一個有助刺激唾液、促進開胃的選項。料理上，只要簡單加排骨熬煮成湯，或是將苦瓜水煮後佐以梅醬做成涼拌菜，都是不錯的方式。

李婉萍也提醒，腎臟功能不佳的人與腎病患者，要適量食用高鉀水果；此外，蔬菜也別吃菜汁以及先汆燙再吃以此來降低含鉀量。