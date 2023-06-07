新竹寶二水庫滿庫溢流當中。(北水局提供／呂筱蟬桃園傳真)

北部地區各水庫蓄水率近日持續上升，其中翡翠及石門水庫7日蓄水率雙雙突破60％大關，另新竹寶二水庫目前滿庫溢流當中，北區水資源局指出，北部地區最近幾波降雨，所有水庫水情好轉之中，包括農業、產業及民生用水供應，預測都可以穩定供水。

北水局副局長郭耀程今天表示，目前基隆新山及新竹寶山、寶二水庫蓄水率都超過9成，尤其是新竹寶二水庫目前是滿庫溢流之中，基隆以及新竹水情供水無虞。台北以及桃園部分，翡翠水庫及石門水庫雙雙突破60％蓄水率大關，翡翠水庫突破2億來到2.02億立方公尺，這樣的水量主要是近日降雨讓南勢溪水源充分挹注，讓翡翠水庫北勢溪入流水量可留在庫區內，讓水庫水位持續上升當中。

石門水庫也受益這波降雨，在5月31日最低水位225.56公尺之後，截至7日上午9點止，蓄水位來到234.82公尺，提升9.3公尺水位，蓄水量增加5400萬立方公尺，最新蓄水率61.6％、蓄水量1.27億噸，對桃園地區未來供水逐步穩定成長當中。

郭耀程指出，近期氣象專家也預測，從6月開始北部地區環境條件轉化為有利降雨，在今年初北部因為降雨偏少所導致的旱象已經解除，未來因為颱風季即將來臨，呼籲民眾注意家戶安全防護，尤其加強防災、減災措施。