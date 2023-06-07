這個全美人口數目最多的城市，向在地的曼哈頓聯邦法院提出告訴，毫不客氣地指責現代以及起亞，在2011到2022年之間賣出的汽車，大部分都沒有裝防盜系統，在全球其它車商中顯得相當的奇特。

同時，紐約市政府也把街頭巷尾的竊車案件不斷、犯罪橫行、危險駕駛以及公共傷害等罪名，全都歸咎在就是因為這些韓國汽車沒有加裝防盜器上面，但市政府書狀中卻沒詳列具體賠償以及懲罰方式。

紐約市統計，光在2022年現代與起亞被偷的報案登記數量就多了一倍。相較之下，2023年迄今像是BMW、福特、本田、賓士、日產以及豐田汽車等，被偷走的數目反而減少。

2月時，現代汽車與起亞表示，將為多達830萬輛沒有防盜系統的美國汽車提供軟體升級服務。同時在5月份，現代汽車與起亞甚至拿出2億美元，單就這個車輛易失竊的問題與車主們達成集體和解協議。

跟這兩個韓國車商打官司的委託律師指出，美國有大概900萬民眾都跟這件事有關，其中被偷走的車損金額更是在1.45億美元左右。不過，現代汽車集團尚未發表任何評論來回應。