停等紅燈時卻變粉衣劉女騎車。（高市新興分局提供／楊舒婷高雄傳真）

26歲劉姓女子6日酒駕上路，在第一個路口時穿著黑衣的她卻在下個路口變成粉色衣服，眼尖員警發現後下車攔查，發現劉女飄散濃厚酒氣，而分身的粉衣女子是她的34歲劉姓朋友，為了規避警方攔查，才快速交換駕駛，由沒喝酒的粉衣劉女騎車。經酒測黑衣劉女酒測值為0.26，依公共危險罪送辦；而分身粉衣劉女也依連坐罰而遭開罰6000至15000元的罰單，本尊、分身雙雙遭罰。

26歲的黑衣劉姓女子酒駕上路後，發現有警車在巡邏，立刻停在路邊與沒喝酒的粉衣劉女交換駕駛，不過員警也不是省油的燈，在下個路口馬上發現2人交換駕駛，於是上前攔查。

員警詢問粉衣劉女「剛剛誰騎車的？」粉衣劉女秒指向後座的黑衣劉女，黑衣劉女發現分身術使不上力，只好大方坦承自己酒駕，經酒測後酒測值達0.26，依公共危險罪送辦；而分身粉衣劉女也遭連坐罰處置，將開罰6000至15000元的罰單。

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