知名YouTuber蔡阿嘎最近因拍攝一支「日本5大雷店餐廳」的影片，引來網友炎上砲轟，第一時間蔡阿嘎不僅刪了影片，更找了團隊裡的二伯、大頭佛、暴牙B四人一起道歉，最近又二度發表中、日文的道歉聲明。見此，則有網友在《Dcard》發問：「蔡阿嘎跟嘎妹，是不是發生過什麼事情，導致嘎妹完全消失在螢幕前」，還有人發現蔡阿嘎和嘎妹已經互退追蹤，不知是何緣故。

2020年，蔡阿嘎曾在網上表示，堂妹「嘎妹」（蔡汶璇）北上念書，畢業後決定加入蔡阿嘎的工作團隊，起初蔡阿嘎打趣說嘎妹變成正式員工，主要工作是陪蔡桃貴睡覺、玩樂，引來網友笑說是「史上最幸福工作」，之後也在蔡阿嘎的影片多次見到嘎妹的身影，同年10月，嘎妹自曝遇到阿伯徒手搶劫，雖然錢包內當時只有發票，但還是讓她嚇呆，呼籲大家以後上街拿錢包要小心。

網友發現蔡阿嘎和嘎妹互退追蹤已久。（圖／翻攝自yga0721 IG）

嘎妹也曾被專訪問對嫂子二伯的第一印象，她當時坦言二伯話很少，以為很難相處，沒想到當嘎妹北上投靠蔡阿嘎時，二伯竟主動幫嘎妹作漂亮的指甲，瞬間收服了嘎妹，兩人才變親近。而最近蔡阿嘎出事，有網友想起已經有一陣子沒在蔡阿嘎的影片見到嘎妹，好奇兩人目前關係。

該網友說，前陣子開始蔡阿嘎的影片就完全見不到嘎妹，連過場影片都沒有，「以嘎妹這麼愛貴貴跟波能的狀態，應該還是會偶爾出現在頻道的某些影片吧」，又猜：「彷彿跟蔡阿嘎像是陌生人的感覺」，引來網友回應：「Iris（嘎妹）現在自己和高中同學出來做YouTuber，並沒有消失在螢光幕前，只是也好奇為什麼在阿嘎這裡看不到一點貴波和Iris互動的蹤跡」、「Iris前一陣子才有拍限動和貴波一起哦」、「因為他有自己的影片要剪，結案」、「奇怪的是阿嘎沒有追蹤嘎妹，但二伯卻有」、「如果是好聚好散，蔡阿嘎或者嘎妹會親自跟大家說明是吧，大家都能尊重，但到目前為止，嘎妹是『突然』消失的喔，而且兩個都避而不談，所以應該是有發生什麼事情，讓蔡阿嘎決定不讓嘎妹出現在他的影片中，只是大家包裝成好聽一點就是她想做自己」、「可能不想貼上誰誰誰的妹妹，我就是我啊」。