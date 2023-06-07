全新今天舉行股東會，俄烏戰爭造成能源價格上漲、各國為抑制通貨膨脹而不斷升息、大陸封城造成供應鏈停工等因素，使消費力驟減致手機終端客戶庫存居高不下，全新111年合併營收為26.03億元，年減27.85%，營業毛利為10.89億元，年減28.34%，稅後盈餘為5.44億元，年減36.3%，每股盈餘為2.95元。

全新光電今年第1季稅後盈餘為1175萬元，每股盈餘為0.06元，累計前5月合併營收為7.72億元，年減41.54%。

全新表示，公司將受惠於5G智慧型手機滲透率持續增長、Wifi6e/Wifi 7逐漸成為Wifi技術規格主流、光電子在消費型頭戴式裝置(AR、VR)與車用感測方案中持續導入之產業趨勢，隨著美系等各大智慧型手機品牌廠新機上市，且AI伺服器光通訊產品需求增溫，今年營運有望逐季成長，下半年營運將優於上半年。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為陳建良、陳懋常、黃朝興、賴尤秀敏、上金投資公司、葉盛茂、陳建廷、石志勳；獨立董事為黃滿生、林浩雄、王家祥。