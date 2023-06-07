50歲王女士因失眠前來診間就診。王女士表示：已停經半年，這半年來經常感到身體發熱、面部潮紅、容易緊張、情緒起伏大；近一個月輾轉難眠，白天精神不濟，工作無法專心。上述症狀嚴重影響生活品質，王女士問這是更年症狀嗎？該如何改善這些惱人的症狀？

●更年期（climacteric）的定義與診斷

停經（menopause）的定義為女性卵巢功能消失，不再製造女性荷爾蒙，導致永久失去月經的狀態。停經步入更年期是所有女性必須經歷的過程，更年期意指月經開始不規則，到最後一年內不再有月經的停經現象。研究指出：女性骨質疏鬆症、心血管疾病、糖尿病及腦血管疾病死亡率在停經後，以每5歲近乎1倍的速度上升。自然停經發生的平均年齡約50歲；根據內政部資料110年國人平均壽命為80.9歲，女性平均壽命更高達84.25歲。更年期佔據臺灣女性將近1/3的人生，了解更年期女性健康管理與生活品質，是維繫女性掌握優雅人生下半場的重要關鍵。

●惱人的更年期症狀

更年期症狀為缺乏雌激素所引起，常見症狀包含：

• 血管舒縮症狀：因雌激素缺乏，影響血管舒縮中心下視丘體溫調節，導致潮紅、發汗、夜間盜汗、睡眠障礙等症狀。

• 泌尿生殖系統影響：雌激素缺乏造成陰道、尿道等上皮萎縮，導致陰道乾澀、性交疼痛、引發尿道感染，影響生活品質。

• 骨質流失：雌激素會抑制蝕骨細胞的活性，降低骨質破壞與吸收；停經後，由於雌性激素分泌急速降低，骨質流失速度嚴重增加，特別是停經6年內，容易導致「骨質疏鬆症」的產生。

• 心血管疾病：雌激素有保護心血管的作用，停經後女性缺乏雌激素保護，體重上升、脂肪代謝紊亂，導致女性停經後罹患心血管疾病的機率上升。

• 肥胖：雌激素與脂肪代謝相關，雌激素減少將導致脂肪代謝障礙，若未養成運動習慣，肌肉量下降，將致使更年期婦女體重直線上升，且多為中心性肥胖。

●更年期的健康管理

更年期後脂肪易堆積，代謝率下降導致體重直線上升，因此更年期的健康管理首重控制體重、擺脫肥胖。建議更年期後女性以均衡飲食型態為主，避免高油、高糖食物，並且養成良好的運動習慣，建議每天30分鐘，每周累計150分鐘中等強度運動。其次，因更年期女性缺乏雌激素保護，罹患心血管的風險增加。常見心血管風險因子包括︰抽菸、肥胖、缺乏運動、高血壓、高血脂與高血糖。飲食控制、養成規律運動習慣避免代謝症候群發生、預防三高，將有助於更年期女性不受心血管疾病威脅。

此外，停經後女性骨質流失加速，骨質疏鬆症儼然成為無聲無息的健康殺手。建立良好生活習慣，避免抽菸、喝酒、熬夜與規律並持續地運動，可強化肌肉和骨骼，減緩骨質流失速率。攝取充分鈣質、適當的曬太陽，增加骨質再造速率。若擔心骨質疏鬆危害，停經後的女性可就診安排骨質密度檢查，並與醫師討論預防與治療方針。

●更年期的症狀治療

更年期症狀起因為雌激素缺乏，因此荷爾蒙補充療法（Hormone Therapy）為減緩更年期症狀的主要療法。2002年美國國家衛生研究院發表「婦女健康關懷研究」（WHI）報告，報告中指出雌激素加黃體素使用5.2年乳癌發生率稍許增加，此報告一出導致全球婦女對荷爾蒙治療產生恐懼，使用荷爾蒙治療的人數快速減少。經過15年來進一步追蹤分析，WHI報告中導致乳癌發生率升高的原因，是因為使用年齡不當（WHI 婦女平均63歲開始使用）及黃體素（medroxyprogesterone acetate, MPA）的選擇。

對於荷爾蒙補充療法的使用錯誤或過度擔憂，都將危害更年期女性生活品質。以下針對荷爾蒙補充療法進行重點說明︰

• 荷爾蒙補充療法為治療血管舒縮症狀（潮紅、發汗、夜間盜汗）和陰道尿道症狀（陰道萎縮，性生活困難）最有效的方法，但目前不建議以荷爾蒙補充療法預防心血管疾病。

• 治療起始建議︰對於有症狀女性不到60歲或停經後10年內開始使用荷爾蒙治療，其好處有可能大於風險。

●荷爾蒙補充療法注意事項：

雌激素的治療劑量以最低達到有效之效果為原則，依照個案狀況搭配低劑量之黃體素。

更年期婦女諮詢荷爾蒙療法時，需評估雌激素敏感性癌症，骨質流失、心臟病、中風和靜脈血栓的風險。

更年期是婦女人生中的重大轉變時期，惱人的更年期症狀影響生活品質甚劇，女性朋友應儘早尋求醫師協助，確認沒有服用荷爾蒙的禁忌後，可開始補充低劑量荷爾蒙。除了討論荷爾蒙藥物治療外，保持規律運動，維持飲食均衡，並適當補充維他命D以及鈣片，避免骨質疏鬆症，定期接受健康檢查以及癌症篩檢，都可以讓更年期女性健康平順地邁入人生的下一階段。

荷爾蒙補充療法治療方針

雌激素與黃體素合併使用：對於仍有子宮的女性，使用全身性雌激素治療時需併用黃體素，避免子宮內膜增厚，詳如下表。

荷爾蒙補充療法治療方針。(圖／台大醫院雲林分院提供)

1. 雌激素藥物選擇：各種給藥途徑效果接近，針對年長個案，或對於有靜脈血管栓塞與心臟病病史之病人，經皮（貼片）給藥可降低風險。

2. 黃體素藥物的選擇：不建議使用注射型黃體素，建議選擇口服或子宮內投藥。

3. 單純因停經引起之泌尿生殖系統症狀時，低劑量陰道雌激素作為第一線藥物治療，不建議併用黃體素。

本文轉載自臺大醫院雲林分院