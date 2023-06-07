新北市長侯友宜今天生日，被問到生日願望為何時表示，他只有一個願望，就是效忠中華民國，愛台澎金馬這塊土地上所有的人，他從基層歷練走過槍林彈雨，到今天他還是一句話，用生命守著台灣安全，讓人民過好生活，是他今天最重要的生日願望，跟20歲那年一樣，不管是不是生日也都一樣，他就是這樣走過來的。

侯友宜說，他在很年輕的時候到警校唸書，受到國家栽培，讓他能成長跟茁壯，到今天擔任新北市長，又能代表黨參加國家最重要領導人（選舉）。

侯友宜說，他人生只有一個信念，就是保家衛國，保護我們中華民國安全，以及愛台灣這塊土地人民，台澎金馬都必須要關心，讓國家在好的安全環境成長。

侯友宜說，他從警校畢業，警大校訓是「誠」，他永遠記得三件事，也是他回到警大訂定的三個核心價值，就是「國家、正義與榮譽」，國家永遠第一，捍衛公平正義，榮譽則是品德、操守，國家安全穩定才能讓國家永續走下去，社會每個不公不平的事情侯友宜一定站出來，並檢視自己。

侯友宜說，他在Instagram貼出的那張20歲的照片，檢視自己現在變了沒有，並強調「侯友宜永遠不變」，歷經的每個公職他都全力以赴做好，他是第一個基層公務體系出來參選總統， 他一步一腳印認真努力務實，只有一個願望就是效忠中華民國，愛台澎金馬土地所有的人。