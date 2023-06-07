王品集團邁向30周年，旗下王品瘋美食App 6月會員數突破330萬人，為感謝鐵粉支持，即日起至7月31日舉辦「主揪站出來 冠名得大獎」活動，會員至王品瘋美食活動頁面，挑選喜歡的餐廳，線上冠名製作專屬折扣碼優惠，憑券至品牌門店用餐，即招待私房小菜一份，還能轉贈給親友使用，過足當主揪的癮。

活動期間被成功使用最多次折扣碼的會員，還可抱走王品瘋美食瘋點數2萬點大獎。 歡慶王品瘋美食App突破330萬會員數，王品集團旗下25個品牌齊開趴，展開為期2個月感恩回饋。7月底前，凡至活動頁面登錄王品瘋美食App會員，即可製作折扣碼優惠券，憑券至門店消費，能免費獲得品牌贈菜一份。「王品牛排」祭出內用消費兩客套餐，凡出示優惠券，由門店款待價值626元奶油淡菜佐干貝。到「青花驕」門店用餐，消費滿千立即加菜滑嫩去骨雞腿肉，中餐品牌「享鴨」則招待人氣招牌菜陳釀梅子雞球。王品集團這次冠名活動，不限品牌、領取次數，還可轉贈親友使用，被使用最多次折扣碼的會員，還有加碼大驚喜，總價值2萬的王品瘋美食瘋點數直接入袋，隨時都能換口味，和親友實踐一起吃飯就是最好的事。

王品集團在2020年打造全新的「王品瘋美食App」，一次滿足消費者找美食、線上訂位、方便付款、多重優惠等四大需求，上線269天會員數即突破百萬，目前成為台灣美食餐飲App免費下載的第一名。數據顯示，來店消費者四成都是王品瘋美食會員，經過3年耕耘，王品瘋美食深獲消費者喜愛，成為聚餐找餐廳的最佳選擇。

加入王品瘋美食App會員，除了有1點折抵1元的餐飲業最高優惠，搭配電子錢包瘋Pay綁定指定信用卡，於指定星期完成消費，即可加碼回饋3-6％瘋點數，最高可回饋9％，可於下次消費時折抵現金，等於消費越多賺越多。近期王品瘋美食App也將改版，未來操作介面更直覺、簡單好上手，要為消費者持續打造最佳的使用體驗。