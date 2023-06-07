一杯香氣四溢的咖啡可以喚醒感官，一趟探索未知的旅行能夠啟發靈感。今夏cama cafe'將「咖啡」與「旅行」結合，攜手台灣茶香水品牌P.Seven與知名部落客咖啡空少，共同策畫「旅咖啡行」主題季，以台灣、日本與東南亞為起點，將台灣芭樂、日本哈密瓜、東南亞鳳梨和椰子寺具有代表性的水果與義式咖啡調和，設計出6款綻放水果香甜風味、適合夏日品嘗的咖啡飲品，6月7日起至9月5日，於全台cama cafe'門市與CAMA COFFEE ROASTERS品牌旗艦店期間限定販售。

擁有CQI咖啡品質鑑定師、SCA精品咖啡協會咖啡師等多項國際專業認證的知名部落客咖啡空少Jerry，此次攜手cama cafe'擔任旅咖啡行主題季共同策展人。曾走訪超過40個國家、100座城市的Jerry，經常在旅行過程中尋訪當地特色咖啡館，他認為「人難忘的咖啡飲品，『平衡』是關鍵，一入口可以品嘗到清甜的果香與香醇的咖啡，往往能夠標誌出一段旅程的美好回憶。此次雙方共同發表6款期間限定飲品，包含cama cafe'全台門市販售的3款：芭樂風味美式、哈密瓜風味拿鐵、鳳梨風味生椰拿鐵，以及CAMA COFFEE ROASTERS旗艦店獨家販售的3款：甘梅芭樂美式、戀戀哈密瓜生乳拿鐵、香蘭鳳梨生椰拿鐵，以味蕾勾勒出季節感受鮮明的旅行場景。

當創意與香氣共舞，沉浸於嶄新的五感體驗。由氣味設計師潘雨晴Pan創立的P.Seven品牌，致力於嗅覺藝術創作，不僅作品接連獲得國際調香獎項肯定，更為包含航空業、金融業等指標性品牌打造專屬氣味識別。Pan深信，「香氣是藉由感知傳遞至靈魂的一種途徑」，與cama cafe'自成立以來堅持新鮮現烘咖啡豆、精心沖煮每杯咖啡，透過濃郁咖啡香氣啟發感官的理念一拍即合。P.Seven呼應旅咖啡行主題，為cama cafe'打造4款精緻氣味，包含分別結合台灣、日本、東南亞旅行記憶的香氛，與首度發表的品牌專屬香氛「cama旅香」，以木質基調揉合清新熟果的甜美香氣、堅果般奶甜香氣，營造出竄流於城市脈動當中，獨享靜謐愉悅的放鬆時刻。

將「創新」深植於品牌DNA的cama cafe'，邀請近年活躍於許多非典型派對場域的音樂活動品牌民生電氣為旅咖啡行主題季打造專屬歌單，DJ群以台灣、日本、東南亞文化特色為靈感起點的共創歌單，讓咖啡香氣與音樂節奏形成共鳴。檔期期間更將於CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青舉辦咖啡音樂聯乘派對，創造獨特的感官盛宴。

cama cafe'「旅咖啡行」主題季．期間限定飲品包括：

1.鳳梨風味生椰拿鐵：大杯售價105元（僅提供冰飲），嚴選泰國直輸的生椰奶，口感絲滑、清爽不甜膩，濃郁椰香搭配經典義式濃縮，並賦予烤鳳梨香氣，將水果的酸香轉化為柔和的鳳梨熟果香氣，充滿南洋海島風情。

2.哈密瓜風味拿鐵：中杯售價85元、大杯售價105元，靈感源自北海道知名甜點「夕張哈密瓜生乳蛋糕」。嚴選新鮮蜜瓜熬煮，將橘肉哈密瓜成熟果香、蜂蜜與焦糖甜感融入拿鐵濃郁奶香中，清甜可口的飽滿香氣和咖啡堅果韻味完美契合，甜美的日系哈密瓜融入香醇拿鐵。

3.芭樂風味美式：大杯售價80元（僅提供冰飲），香甜芭樂汁搭配清爽冰美式，將台灣綿延超過50年的傳統辦桌文化結合於咖啡當中。濃郁的芭樂汁口感絲滑，入口立即感受到香濃果味中帶有迷人的青草香氣，最後收斂在義式濃縮咖啡的堅果、焦糖餘韻。

4.戀戀哈密瓜生乳拿鐵：售價200元，嚴選新鮮蜜瓜熬煮，將橘肉哈密瓜的成熟果香、蜂蜜與焦糖甜感融入拿鐵濃郁奶香中，添加焦糖煉乳堆疊出淡雅乳香質地，和精品哥倫翡玉濃縮咖啡中的堅果、楓糖尾韻完美契合，最後撒上一片薄荷葉。

5.香蘭鳳梨生椰拿鐵：售價200元，開發靈感源自東南亞代表性甜點「摩摩喳喳」，嚴選泰國直輸生椰奶融合精品哥倫翡玉濃縮咖啡，再賦予烤鳳梨香氣，絲滑口感中飽含濃郁鮮椰、鳳梨果香的清甜，同時伴隨咀嚼感十足的果凍顆粒和淡雅的香蘭葉香氣。

6.甘梅芭樂美式：售價180元，口感濃郁的完熟芭樂汁，搭配獲得IIAC義大利國際咖啡評鑑金獎、AICA澳洲國際咖啡大賽銅獎的雙認證得獎豆「精品哥倫翡玉濃縮咖啡」，以均質機進行高速勻化，交織出細緻泡沫與芭樂絲滑口感，迸發出醇厚咖啡香氣，最後撒上酸甜甘梅粉，層次豐富爽口。