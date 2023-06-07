為推廣台灣風土與文化之美，以及促進國際交流，國家圖書館館長曾淑賢館長近日率團前往捷克，並在作為歐洲公共圖書館指標機構的捷克共和國布拉格市立圖書館設置Taiwan Corner，現場陳列出精選50本我國出版書籍，類型多元，包含繪本、藝術、人文地理等叢書。

國圖表示，本次合作由駐捷克台北經濟文化辦事處鼎力協助，於布拉格市立圖書館設置Taiwan Corner ，精選50冊我國出版相關繪本、藝術、建築、人物、地理與風俗民情之書籍，特別是部分華語捷克語等雙語出版品，也是來自兩國出版界合作成果，更是深具意義。

國圖提到，藉由陳列於印有Taiwan Corner字樣的厚紙板書架上，除可供該館以展覽型態供讀者使用，也可以用輪展的方式傳布。

成立於1891年的布拉格市立圖書館歷史發展悠久，是全球近代化圖書館設置的前驅之一，1903年啟用的總館位於市中心著名的舊城廣場。該館下轄42個分館以及3個行動圖書館，總館藏超過500萬件，包括書籍、雜誌、戲劇劇本、電影影片、音樂CD、地圖等，在組織上並設有音樂部、戲劇部、資訊中心、藝術圖書館、特藏及數位部門等單位。

布拉格市立圖書館在疫情之前，每年文化活動平均超過3000多場活動，包括演講、電影放映會、名家音樂會、戲劇表演活動等。而今疫情趨緩，布拉格市立圖書館也完全恢復往日讀者川流不息盛況。

國圖期盼，於此設置Taiwan Corner，有助於讓更多不同文化背景的讀者與遊客，認識台灣文化風土。