台北市長蔣萬安6日接受總質詢，綠營議員簡舒培不斷要求蔣針對雙城論壇政治表態，甚至與蔣萬安互槓，火藥味十足，7日蔣萬安受訪表示，兩岸還是要交流，這是中央政府的主張，更點名蔡英文總統、副總統賴清德都支持兩岸互動，以此反擊議員的接連炮轟，蔣最後也霸氣喊「過去怎麼辦就怎麼辦。」

簡舒培昨在總質詢時詢問，市府今年是否會堅持3前提舉辦雙城論壇？如何讓論壇舉辦符合對等、尊嚴、友善與互惠原則？而蔣萬安答詢後簡舒培不滿意，直指蔣萬安是「跳針安安」，也讓蔣萬安爆氣「我講幾百遍議員都不聽」。

蔣萬安今上午出席松山區里長座談會，會前受訪被問及此事，蔣萬安強調，他對雙城論壇的態度非常清楚，就是遵守中華民國憲法兩岸人民關係條例，不管是誰出訪，都要報准陸委會才會參加。

蔣萬安隨即舉例，不管外在環境如何變化，兩岸還是要交流，這也是中央政府的主張，蔡英文2月份參加台商聯誼餐會，就說希望疫情後恢復健康永續的交流，賴清德也說到台灣不應該放棄跟對岸交流的機會；另外交通部前不久也開放兩岸航點，陸委會也公開肯定雙城論壇，並表示願意提供協助，雙城論壇就是市政交流，陸委會也樂見台北、上海就市政議題交流，「過去怎麼辦就怎麼辦。」