國家圖書館與捷克國家圖書館交流密切,並於今年合作舉辦「文明的印記:國家圖書館古籍文獻展覽」,當中也包含台灣漢學講座。捷克布拉格國家美術館亞洲藝術部研究員貝米沙,特別分享從16世紀開始迄今中歐藝術交流紀錄,以及到了1980年代末與台灣展開博物館交流,加深對於兩地藏品的認識。

貝米沙近日在捷克國際會議廳舉辦講座,主題為:「中歐的中國藝術收藏:從16世紀魯道夫二世談起」。

她在演講中介紹,16世紀以來中歐地區中國藝術品收藏的幾個重要時期。例如,中國瓷器、漆器、裝飾品等,自文藝復興時代開始出現在歐洲貴族的宮廷與別墅,其中最著名者,即為奧地利哈布斯堡王朝魯道夫二世的宮廷收藏。

貝米沙也提到,在兩次世界大戰之間,旅行者和商人因應當地收藏家的需求,將中國古代或現代繪畫帶入中歐,而在同一時期,當時的捷克斯洛伐克也開始探討建立國立亞洲藝術收藏機構的議題。二戰結束後,捷克斯洛伐克與中國在1950至60年代初期的藝術交流,以及1980年代末與台灣博物館的互動,皆豐富當地對於兩地藏品的認識。

貝米沙畢業於捷克布拉格查理大學,主要研究領域包含中國藝術、中國傳統藝術理論、西方的亞洲藝術收藏等。她在布拉格國家美術館已服務超過20年,並曾出版多部專書,內容包括《國家美術館的20世紀水墨畫典藏》(Masters of the 20th-Century Chinese Ink Painting from the Collections of the National Gallery in Prague (2017))、《20世紀初捷克的亞洲藝品收藏家Vojtěch Chytil》(Emissary from the Far East. Vojtěch Chytil and the Collecting of Modern Chinese Painting in Interwar Czechoslovakia (2019)),以及《布拉格國家美術館亞洲藝品的典藏史》(One Hundred Years of a Single Tree. Lubor Hájek and Institutional Collecting of Asian Art in Czechoslovakia (2021))。此外,她也曾發表過關於中國古代繪畫及宋明繪畫理論的研究,並在捷克查理大學教授過相關課程。