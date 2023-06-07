台大前校長管中閔日前強調無意願參與選舉，未來動向引發關注，他昨晚在臉書分享「驚奇記」，上周六聚餐完和朋友一起搭計程車回家，2人戴著口罩在車上聊天，沒想到司機竟從聲音認出他，「你的聲音很像管中閔」，讓他驚呼「太神奇了，或許我該去廣播電台主持節目？」

管中閔昨晚在臉書寫下「周末驚奇」，他上周六晚上和一些老友們聚餐，結束後和其中一位朋友一起搭計程車回家，2人都戴著口罩，在車上隨意聊了朋友的近況。

準備下車時，司機邊找錢邊跟他說「你的聲音很像管中閔」，他忍不住笑出來「我就是，但你怎麼聽過我的聲音？」司機表示有聽過幾次廣播訪問節目，覺得講話聲音很像，管中閔驚呼「但但但，這也太神奇了，或許我該去廣播電台主持節目？」

許多粉絲都留言「司機大哥很棒棒！管爺當然更棒」、「管爺魅力無法擋」、「有耳識泰山」、「我之前在健身房認出管爺很緊張欸，還很怕這樣突然去打招呼不禮貌。」

也有許多網友敲碗「快開節目」、「老師快開Podcast」、「您的聲音蠻適合上廣播節目，或是錄一下Podcast也不錯。」