在美中關係依然緊繃的情況下，近來兩國的外交接觸正在逐漸增加，但兩國在台灣議題上仍然存在重大分歧。美國之音引述學者分析稱，美中高層外交接觸是拜登政府希望能為不斷惡化的美中關係進行「止血」的做法，但其效果可能有限。

繼美國中央情報局局長伯恩斯(William Burns)上個月秘密訪問北京後，美國國務院亞太事務助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)與白宮國家安全委員會中國與台灣事務高級主任貝莎蘭(Sarah Beran)星期一也訪問了北京，並與中國外交部常務副部長馬朝旭及美大司司長楊濤舉行會談。

美國國務院副發言人帕特爾(Vedant Patel)當地時間6日在例行記者會上，針對美國之音(VOA)關於康達與中方會談的提問時表示，以面對面的會談或接觸來延續雙方的討論是無法替代的，無論它們是在華盛頓或北京。

美要負責任管理與中競爭

帕特爾說：「我們的看法是，國際社會期盼我們負責任地管控我們與中華人民共和國的關係，那是我們打算要做的事。康達助卿與國安會資深主任貝莎蘭的這些接觸就是那個努力的一部分。」

帕特爾說，許多對美國有巨大重要性的議題都與中華人民共和國有聯繫，無論是處理氣候危機、有相當數量的世界貿易要經過的台灣海峽，或是芬太尼前體化學品問題等，美國認為，由於這些以及其他更多的議題，負責任地管控美中關係符合美國利益，而拜登政府也打算要這麼做。

台灣議題是解不開的結

為了使美中之間的緊張關係降溫，美國國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)上個月曾在維也納與中共中央政治局委員、中共中央外事辦公室主任王毅舉行了長達10小時的雙邊會談，不過在一些核心問題，尤其是台灣議題上兩國的分歧依然是一個解不開的結。

報導引述華盛頓智庫戰略與研究中心中國實力項目主任林洋(Bonny Lin)觀察，美中兩國的高級別外交接觸是「朝正確方向走的很好一步」，美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)最近也在和他的中國同行接觸，她認為雙方需要繼續這種往來。至於在台灣議題上，林洋說，雙方應該都很清楚彼此的底線是什麼。

林洋認為，「我不確定對於台灣議題，我們能在很快的時間裡與中國達成一致的立場。不過我的確認為，在這個階段，中國參與這些會議不會期望它能解決台灣議題。中國可能會在參與這些會議時試圖至少從美國得到一些再保證，或許希望私底下或公開地都得到有關台灣議題的再保證，尤其是在我們見到台灣即將舉行總統選舉，美國也在思考台海動態的時刻。」

閉門會談給再保證盼止血

不過對中國可能希望從拜登政府得到美國在台灣議題上的再保證，台灣成功大學政治學教授王宏仁在接受美國之音採訪時說，在小布希和歐巴馬政府時美國已經有過給中國再保證的前例，但這種做法已經證明沒有用處。

王宏仁說，「再保證政策是為了去安撫它，讓它知道美國沒有要去干涉中國內政的企圖心。問題是我覺得中國現在的國內意見，就我所知，他們應該也不相信。就是說，就算美國現在做這個事情，它也不會認為你就會真的做到。它也會知道，你其實就是一個安撫的手段。」

王宏仁說，問題在於，現在美國講再多中國也不見得真的會相信，而且當中國如今對美國的要求可能比以前更多時，華盛頓對北京給予再保證的門檻也會越高，而且蘇利文和王毅如此的高級別會談過去也舉行過，但效果並不佳，「所以我覺得現在美國是希望能夠藉由這些會面能夠有止血的作用。不過我持懷疑態度，我覺得影響還是有限。」

美在台協會主席同時訪台

就在康達訪問北京的同時，3月才上任、4月已首度訪台的美國在台協會理事主席羅森伯格(Laura Rosenburger)也對台灣進行了第二次訪問。

台灣外交部在歡迎羅森伯格的聲明中說，羅森伯格6月5日到10日訪台期間將拜會台灣政府高層及相關部會，「就台美關係各項議題交換意見。」

羅森伯格6日與台灣外交部長吳釗燮會面。她在一個推文中說：「很高興能再度回到台灣！感謝外交部長吳釗燮熱情的歡迎，以及我們在關於美台夥伴關係及印太地區的豐富交談。」

美不在台灣選舉選邊，反對外來干預

羅森伯格5日於美國在台協會舉行的記者會上表示，她很期待與台灣各陣營的總統候選人會面，也贊許台灣是地區的民主燈塔。她說，華盛頓對台灣的「自由與公平選舉、民主制度及選舉過程」有充分信心，也重申了華盛頓將與任何台灣人民在2024年選舉中選出的領導人合作的承諾，「美國不會選邊站，我們也反對對台灣選舉的外來干預或影響。」

羅森伯格在接任美在台協會主席的新職前，擔任白宮國安會中國與台灣事務高級主任，也就是貝莎蘭的前任。她說，美國認為開放的溝通管道對於負責任地管控競爭並確保這種競爭不致走向衝突非常重要，它有助於尋求方式處理不僅是雙邊而且包括全球關切的議題，同時也可能為美中兩國共同應對全球挑戰指明新的途徑。

中國同意與美保持溝通

對於康達與中方官員的會談，中國外交部發言人汪文斌6日在例行記者會上說，雙方官員圍繞兩國元首去年11月在峇里島會晤共識推動改善中美關係、妥善管控分歧等「進行了坦誠、建設性、富有成效的溝通。中方就台灣等重大原則問題闡明嚴正立場。雙方同意繼續保持溝通。」

和前一天一樣，汪文斌在提到與康達一同訪問北京的白宮國安會中國與台灣事務高級主任貝莎蘭的頭銜是略去了「台灣」，只稱她是「國安會中國事務高級主任」。