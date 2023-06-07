教育部今天表示，「112學年度高級中等學校特色招生考試分發入學」6月19日至21日受理報名，採「學科甄選」，且不受國中學籍所在地的學區限制，學生可依性向報名其他就學區辦理特色招生的學校，並於6月25日透過學科測驗入學，適合具有明確學術性向的考生報考。

教育部國教署說明，各招生學校於6月19日開始受理報名繳件，應屆畢業生、非應屆及跨區採個別報名，基北區、桃連區之報名學生，可至112學年度各就學區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台進行線上報名；各就學區考生報名嘉義區考試，可至嘉義縣立永慶高中「最新公告」點選報名系統進行個別報名。

今年高級中等學校特招，有台師大附中「資訊科學特色班」、台北市立中正高中「國際移動力課程實驗班-大學預科（IB-DP）」及「國際移動力課程實驗班-生涯發展路向（IB-CP）」、台北市立西松高中「國際文憑IBDP實驗班」、海洋大學附屬基隆海事高中「海洋科技人才培育實驗班」、桃園大園高中「國際文憑課程（IBDP）專班」及嘉義縣立永慶高中「AI科技特色班」等參與招生。

各校簡章及術科測驗內容範例等相關詳細資訊，可至112學年度高級中等學校特色招生考試分發入學宣導網站下載參閱；詳細報名事宜，可洽詢各特色招生辦理學校。