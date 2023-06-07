聯合國安理會6日緊急審議烏克蘭問題。中國常駐聯合國代表張軍在會上表示，中方對烏克蘭南部赫爾松州的新卡科夫卡大壩（Nova Kakhovka）被破壞表示嚴重關切，對由此造成的人道、經濟和生態影響深感擔憂。中方呼籲所有衝突當事方遵守國際人道法，全力保護平民和民用設施安全。

張軍說，堤壩決口已經造成洪水氾濫，大量人口需要緊急轉移，超過數萬人飲水可能面臨困難。中方支持聯合國與有關人道組織積極行動，為人員轉移和後續救助全力提供協助。

張軍表示，卡霍夫卡水庫也是扎波羅熱核電站冷卻水的重要來源。中方注意到，國際原子能機構總幹事確認扎波羅熱核電站尚未面臨安全風險，但卡霍夫卡水庫水位持續下降，未來可能無法向扎波羅熱核電站繼續泵水。中方重申，核災難一旦發生，無人可以獨善其身。中方呼籲保持最大克制，避免可能加劇對抗、導致誤判的言行，維持扎波羅熱核電站的安全和安保。

聯合國負責人道主義事務的副秘書長格里菲思在6日進行通報指出，位於烏克蘭南部赫爾松州的新卡科夫卡大壩6日被毀，這是俄烏戰爭爆發以來對民用設施造成的最嚴重的破壞事件。有報告稱，赫爾松州有40個定居點已被淹沒或部分淹沒。聯合國無法獲取獨立資訊核實大壩被毀的相關情況。各方須持續關注並確保平民安全。

根據中新社引述張軍說，中方對烏克蘭危機延宕不止甚至進一步升級感到憂慮。剛剛發生的事件再次提醒我們，在衝突形勢下，任何事情都可能發生。戰火蔓延下去，只會加劇痛苦和災難，帶來更多不可預測的重大風險。有關各方應保持理性克制，儘快恢復和談。國際社會應該以更大的緊迫感，作出一切努力，為推動對話談判、恢復和平創造有利條件。

他強調，任何一方特別是有重要影響的國家，都不應做火上澆油、激化矛盾的事，更不應試圖從危機擴大化中謀取私利、服務自身戰略目的。