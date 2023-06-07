詹雅雯先前被診斷大腦長出動脈瘤，隨時可能猝逝，不過上個月就診發現右邊動脈瘤消失，不需要再動手術，而罹患的帕金森氏症，採用中西醫合併治療，每兩天要去醫院針灸一次，健康狀況逐漸好轉，對於曾被爆出秘密生子一事，她也大方公開回應此事。

根據《自由時報》報導，詹雅雯表示為了就醫方便，3年前在新店置產買房，由於樓層是一層一戶，讓她能保有隱私空間，不過單多年身的她，對於曾被爆出秘密生子一事，她強調向來很享受獨居生活，加上有愛犬相伴左右，根本就不需要有男主人，接著公開80坪住宅，只見床上擺滿愛犬用品，接著開玩笑表示：「我的枕邊人就是Yume」，間接否認「秘密生子」一事。

對於近年身體欠安，周遭親友紛紛想幫忙介紹對象，希望能有人在身旁照料她，詹雅雯指出離婚後恢復單身生活，感受到無拘無束的生活相當自由，即便生病想法依舊不變，因此推掉許多相親機會，還不忘笑稱若此時有對象，恐怕會成為自己的累贅，目前有時間能夠好好侍奉父母，對自己而言就是最幸福的事。

詹雅雯指出未來會用歌聲及行善公益回饋社會，也不忘向在跟病魔挑戰的病患喊話：「奇蹟永遠都在，不要放棄希望」，接著吐露今年的計畫，雖然沒有辦個唱的打算，但新專輯已經錄製完畢，算是兌現給粉絲的承諾。