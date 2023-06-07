萬泰科今天舉行股東會，儘管遭逢全球通膨升息消費緊縮影響，網路線在上半年受惠於後疫情時代復甦的狀態，訂單滿檔，下半年則因為升息高庫存導致需求停滯，出貨較為延遲，萬泰科加強各廠整合工作，分別在產品開發，生產調配，資源投入做整合，發揮整體戰力，且東南亞二廠受惠於當地汽機車，家電，歐洲空調市場及重工具機線材開發，業績大幅成長，萬泰科2022年合併營收達90.28億元，較2021年成長20%，營業毛利為15.78億元，年增45.69%，合併毛利率為17.48%，年增3.11個百分點，稅後盈餘為4.65億元，年增1.07倍，每股盈餘為3.04元。

萬泰科今年第1季稅後盈餘為5372萬元，每股盈餘為0.35元，累計前4月合併營收為22.62億元，年減29.8%。

萬泰科表示，目前客戶庫存水位逐漸回到正常水準，不過終端需求疲弱，且美國網路線客戶仍在去化庫存，下單量較少，整體北美市場仍偏保守，不過東南亞廠區狀況還不錯，車用線小幅成長，且北美網路線客戶第3季末到第4季有新產品開始拉貨，預估第2季會比第1季好，第3季會比第2季好，下半年也會比上半年好。