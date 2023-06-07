●美國石油協會（API）統計顯示，上周原油庫存減少171萬桶，市場預期為增加100萬桶。汽油與餾分油庫存分別增加241.7萬桶與450萬桶，均高於市場預期。

●美國聯準會前副主席Richard Clarida表示，美國經濟仍然強勁，聯準會今年應該會再升息1至2次，才會結束這次的升息周期。此外，該美國央行在今年降息的門檻相當高，很可能要到明年才會轉向寬鬆。

●紐約聯準銀行發布最新的全球供應鏈壓力調查報告，5月全球供應鏈壓力指數為-1.71，較4月終值（-1.35）進一步下滑，並低於歷史均值。該數據處於負值意味著供應鏈壓力緩解。報告指出，英國的存貨情況改善，以及台灣的交貨時間縮短，是全球供應鏈壓力進一步緩解的主要原因。該指數在2021年12月升至4.31，創下歷史新高。

●聯準會7月升息的可能性升高，周二美元走高，尾盤漲0.12%，報104.11。澳洲央行意外升息25個基點並預告可能繼續升息，澳元表現強勁，大漲0.85%，報0.6673美元。

●沙烏地阿拉伯自願額外減產帶來的提振不敵市場對全球經濟放緩不利原油需求前景的擔憂，周二國際油價結束連漲3天的升勢。紐約期油收跌0.57%，報每桶71.74美元，盤中一度跌2.8%、最低觸及70.13美元。倫敦布蘭特期油收跌0.55%，報每桶76.29美元。

●烏克蘭南部卡科夫卡大壩被炸毀，帶動避險需求升高，周二金價連2漲，紐約8月期金收漲7.2美元或0.36%，報每盎司1981.5美元。