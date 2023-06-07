和PSG（巴黎聖日耳曼）分道揚鑣後，傳出阿根廷球王梅西（Lionel Messi）不願讓自己的職業生涯成為肥皂劇，將會盡快決定自己的職業生涯的下一站，而據阿根廷支名記者卡斯提洛（Hernan Castillo）和足球轉會專家羅梅羅（Gerard Romero），梅西已經同意加盟MLS（美國足球大聯盟）的邁阿密國際（Inter Miami CF）。

梅西希望與老東家巴薩隆納再次合作，只是球團不管是誠意或是金錢上都不足，外界並不認為巴薩能簽下梅西。近年陸續網羅C.羅納多（Cristiano Ronaldo）和本澤馬（Karim Benzema）、目標成為世界十大足球聯賽的沙烏地，當地的豪門希拉爾則開出了2年12億歐元的肥約，力邀梅西前來加盟。

邁阿密國際也是梅西的潛在下家，《體育報》透露球團已在上周提出4年2億歐元報價，2020年底梅西曾透露自己嚮往在美國生活，他的妻子安托內雅羅庫佐（Antonella Roccuzzo）也希望舉家搬至邁阿密，據傳梅西老戰友布斯克茲（Sergio Busquets）也會將一同加盟邁阿密國際。

根據MLS關於薪資的規定，每一隊的薪資上限為520萬美元，且最多擁有3名不算上限內、年薪可超過60萬美元的「指定球員」，依梅西的規格顯然超過限制，但聯賽當中有一條規定，只要是對聯盟帶來正面幫助的球員，即使球員不會加入自己的球隊，30支隊伍仍可聯合出資引進他。從商業的角度來看，梅西降臨MLS肯定會對各隊帶來豐沛的轉播權收入，而當初這項條款建立後首位採用的球員，正是邁阿密國際的老闆兼球隊總裁貝克漢（David Beckham）。