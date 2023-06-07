美道瓊工業指數6日上漲10.42點，漲幅0.03％，收33,573.28點；S&P 500指數小漲10.06點，上漲0.24％，收4,283.85點；NASDAQ指數上漲46.99點，漲幅0.36％，收13,276.42點；費城半導體指數上漲44.23點，上漲1.28％，收3,488.34點。

第一金投顧分析，美國指數持續上漲，多頭格局不變，帶動台股上漲，台股本波不預設高點。第三季景氣開始脫離谷底，下半年在進入旺季下各產業輪漲，低基期的蘋果概念股近期開始進入發表、拉貨旺季，營收利空公布後可開始布局。

以類股表現來看，包括權指龍頭、蘋概、NVIDIA 供應鏈、顯卡、散熱、績優 IC 設計、ABF、以及不受景氣影響的績優生技股等，傳產中餐飲、旅遊、航空、綠能、儲能，以及電動車產業是重點產業。

群益投顧指出，CoWoS供應鏈急單湧現，AI GPU等HPC晶片需求噴發，由於先前預估失準的CoWoS封裝原本產能就不多，傳台積電急拉貨封裝設備、零組件與耗材。委外日月光推升高階封裝產能利用率激增；弘塑、辛耘已接獲濕製程急單，鈦昇、萬潤均接收到啟動CoWoS擴產通知。

而目前正值上市櫃營收公布期間，聚焦疫後復甦概念，資金青睞有望續繳佳績的餐飲、飯店、旅行社、汽車銷售等疫後復甦概念。強勢股包括鳳凰、易飛網、山富、五福、漢來、夏都、和泰車、中華、三陽工業。

此外，世界銀行公布最新全球經濟展望，今年全球經濟成長由1月預估的1.7％上調至2.1％，但明年全球經濟成長由1月預估的2.7％下調至2.4％；世界銀?表?，上調今年全球經濟成長預估主因為美國和其他主要經濟體表現比預期的更有韌性，但貨幣政策的滯後影響，以及更緊縮的信貸條件將持續影響明年的經濟活動。