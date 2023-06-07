據美國之音報導，美國財政部當地時間6日宣佈，對與伊朗彈道導彈項目有關的位於伊朗、中華人民共和國和香港的7名個人和6家實體組成的網路進行制裁。這7個人中有5名中國人和包括伊朗駐北京的武官在內的2名伊朗人。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）在一份聲明中說，被制裁的這個網路進行了金融交易，並為伊朗彈道導彈發展的關鍵參與者採購敏感和關鍵的部件與技術提供了便利。

這些參與者包括伊朗國防和武裝部隊後勤部（MODAFL）及其附屬組織帕爾欽化學工業（PCI）、航空航天工業組織（AIO）、伊朗電子工業（IEI）和P.B.薩德爾（P.B. SADR）。薩德爾是帕爾欽化學工業公司採購導彈推進劑部件的關鍵中介。該網路的主要受益者帕爾欽化學工業是伊朗國防和武裝部隊後勤部的防工業組織（DIO）的子公司，為火箭和導彈生產彈藥、炸藥和固體推進劑。

這份聲明說，中國大陸浙江輕機實業有限公司在P.B. 薩德爾充當中間人的情況下向帕爾欽化學工業出售了價值數十萬美元的離心機及相關設備和服務。該公司的員工李澤明（音譯）親自談判並執行了這些交易。甚至在中國大陸政府就與受到美國制裁的伊朗公司打交道發出警告後，他採用各種方法故意混淆浙江輕機貨物的最終用戶。浙江輕機董事兼總經理沈偉生（音譯）實施了公司與帕爾欽化學工業和P.B.薩德爾價值數十萬美元的離心機交易。

浙江輕機實業有限公司的官網說，這是一家被認定為浙江省、杭州市的企業高新技術研發中心、優秀創新型企業、科技型中小企業、專利試點企業及國二級機械製造行業安全生產標準化企業等，是中國大陸分離機械製造行業的龍頭企業之一。

美國財政部的聲明說，位於香港的Lingoe加工工程有限公司（Lingoe Process Engineering Limited）作為浙江輕機的幌子公司參與了與伊朗的帕爾欽化學工業和P.B.薩德爾的商業交易而受到制裁。

同時受到制裁的包括為這些交易提供運輸方便的伊朗一家運輸公司。香港Ke.Do國際貿易有限公司（Hong Kong Ke.Do International Trade Co. Limited）和青島中融通貿易發展有限公司因共同向P.B.薩德爾出售了價值數千萬美元的軍民兩用有色金屬而受到制裁。參與了這筆交易的一位魏姓經理（Wei Zunyi）和秦姓商業經理（Qin Xutong）和一名龔姓會計（Gong Jiao）也受到制裁。

伊朗國防和武裝部隊後勤部的幌子公司北京閃亮之夜科技發展有限公司（Beijing Shiny Nights Technology Development Co. Ltd）因為代表伊朗的終端用戶採購電子產品也被制裁。居住在中國大陸的伊朗公民加西姆．哈格哈特（Ghasem Haghighat）是這家公司的負責人和股東，並促進了該公司的組件採購。

另外，外國資產控制辦公室還對伊朗駐北京的武官達烏德．達姆加尼（Davoud Damghani）進行制裁，稱該武官協調了包括伊朗國防和武裝部隊後勤部的子公司在內的伊朗最終用戶從中國大陸進行的軍事相關採購。

「今天的行動強化了我們對破壞地區穩定、威脅我們主要夥伴及盟友安全的活動作出反應的承諾，」負責恐怖主義和金融情報的美國副財長布萊恩．納爾遜（Brian E. Nelson）在聲明中說。「美國將繼續打擊秘密支持伊朗彈道導彈生產和其他軍事項目的非法跨國採購網路。」

美國國務院在2007年10月依據13382號行政命令對伊朗國防和武裝部隊後勤部進行制裁，原因是該部從事或試圖從事實質上促進或可能實質上促進大規模殺傷性武器或其擴散的活動或武器交付方式。帕爾欽化學工業在2008年7月受到美國制裁，而P.B.薩德爾則因直接或間接代表帕爾欽化學工業行事或聲稱代表它行事而在2022年3月受到美國制裁。

美國財政部說，由於今天的行動，在美國或由美國人擁有或控制的個人和實體的所有財產和財產權益必須被封禁並報告給外國資產控制辦公室。此外，任何由一個或多個被制裁的人員直接或間接擁有50％或50％以上的實體也將受到封禁。美國人或在美國境內進行的任何涉及被封鎖或制裁人員的財產或財產權益的所有交易，包括過境美國的交易，都受到禁止。

此外，與今天被制裁的個人或實體進行某些交易的人本身也可能受到制裁。任何外國金融機構故意為這些受到制裁的任何個人或實體進行的重大交易提供方便或重要金融服務，都可能受到美國的制裁。

美國財政部今年4月對支持伊朗無人機和軍事項目的與中國大陸有關聯的個人和實體實施了制裁。美國也多次對協助規避伊朗制裁的中國大陸實體與個人進行制裁。