南山人壽今舉辦112年股東常會，潤泰集團少東尹崇堯首次以南山人壽董事長身分主持股東常會，面對小股東提問，尹崇堯表示，「上市是南山人壽的目標」，接任董事長以來，一直朝上市方向努力、邁進，但過程、進度須取決於外在環境因素；尹崇堯也透露，自從來南山人壽工作，每天都是「戰戰兢兢」。

由於美國去年暴力式升息，壽險業去年面臨前所未有的挑戰，小股東對壽險業最年輕的董事長尹崇堯提出諸多疑問，問題五花八門，不僅對公司資產重分類決定質疑，舊有的勞資爭議等，甚至有小股東問尹崇堯，「面對壽險業差點出現系統性風險，你睡得好嗎？」；也有小股東發言超過時間，身為股東會主席的尹崇堯主動替小股東爭取延長、耐心聽完，讓小股東大讚「很大氣」。

尹崇堯坦言，去年美國暴力式升息，對壽險業未實現損益造成很大衝擊，南山人壽與其他8家壽險同業，去年進行資產重分類，這是為了真實表達壽險業的經營，強調符合會計公報精神，不是美化財報。

對於小股東關心的睡眠問題；尹崇堯巧妙回應，不太記得去年的睡眠狀況，但在南山人壽工作，每天都是「戰戰兢兢」，因為尹崇堯與經營團隊知道，壽險經營的責任巨大，請小股東放心。

展望今年，全球經濟復甦仍充滿著不確定性，面對嚴峻的經營環境，尹崇堯強調，秉持穩健經營策略、落實資產負債管理，以提升市場波動承擔風險的實力。

尹崇堯在致股東報告書指出，南山人壽積極實現保險業穩定社會的價值，長期致力推動企業永續經營，扣合核心職能，擴大社會影響力，在追求企業穩健經營成長之際，亦重視環境與社會的永續發展。