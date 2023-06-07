112學年度四技二專技優甄審入學招生，參採考生就讀高中階段的學習歷程資料，作為指定項目備審資料。技專校院招生委員會聯合會表示，考生須於今(7)日10：00起，至各所報名之校系科組、學程所訂截止日的21：00前，至該會「學習歷程備審資料上傳系統」完成網路上傳學習歷程備審資料。

技專校院招生委員會聯合會指出，本學年度計70所科技校院及大學參與招生，提供1219系科組、學程，5100名招生名額，112學年度報名人數計7456人。

技專校院招生委員會聯合會呼籲考生，在操作「學習歷程備審資料上傳系統」，請特別注意以下事項：

（1）系統每日開放時間為8：00至21：00 (惟首日10：00起至21：00止)，上傳系統準時於每日21：00關閉。

（2）具有中央資料庫學習歷程檔案且完成網路報名之考生，於「學習歷程備審資料上傳系統」時，得就以「勾選清單方式使用中央資料庫學習歷程檔案」或「採用自行上傳PDF檔案選擇方式」，擇一方式繳交學習歷程備審資料。上傳模式一經確認，即不可修改。

（3）未具有中央資料庫學習歷程檔案之考生，一律以網路上傳PDF檔案方式繳交。

（4）具有中央資料庫學習歷程檔案之考生，其第一~五學期「修課紀錄」由學習歷程中央資料庫提供，第六學期修課紀錄(PDF檔)則由考生自行上傳至本委員會。

（5）上傳備審資料後，務必再次進入備審資料上傳系統，查看校系科（組）、學程之確認狀態欄，如果出現「已確認送出」字樣，才代表已成功完成上傳。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒考生，務必於規定期限內完成學習歷程備審資料上傳，並依各甄審學校規定及方式完成指定項目費用繳交，未依規定期限及方式完成「學習歷程備審資料上傳」或「指定項目甄審費用繳交」之考生，視同放棄參加指定項目甄審資格。

技專校院招生委員會聯合會強調，「學習歷程備審資料上傳系統」操作手冊，已置於該會網站「下載專區」，供考生參閱。有關學習歷程備審資料上傳相關規定，請參閱112學年度四技二專技優甄審入學招生簡章。