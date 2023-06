根據國際尿禁制協會(Internation Continence Society,簡稱ICS)的定義,尿失禁症狀是一種不自主(無法控制)的尿液漏出,造成衛生和社交上的困擾。根據統計顯示,至少15%以上的婦女有尿失禁的困擾,隨著年齡增長,比例上升到1/3以上。簡單來說,就是「當腹部用力、行動走路、打噴嚏、大笑時,會有漏尿的症狀」。其發生原因有許多因素,如:尿道括約肌的缺損、女性荷爾蒙的不足、膀胱肌肉的過動、骨盆底神經肌肉或結締組織的損傷等。患有尿失禁的婦女中,大部分會選擇隱忍日常生活中尿失禁帶來的困擾,以為是年紀到了就會發生的症狀,導致身心不適,嚴重者甚至影響人際社交。尿失禁是可以妥善治療與控制的,應及早尋求泌尿科或婦產科醫師的協助,勇敢揮別尿失禁的困擾。

●尿失禁原因

造成尿失禁的原因很多,包含:

• 性別:女生因為天生生理構造,尿道較短,容易泌尿道感染發生暫時尿失禁的機率較高。

• 懷孕生產:懷孕生產的過程造成骨盆底的肌肉韌帶等支撐結構鬆弛、傷,因此增加產後尿失禁的發生。

• 年齡:隨著年齡增長,發生尿失禁的機率就愈高,特別是更年期。因缺乏荷爾蒙,引起生殖泌尿道的症狀,如陰道乾澀灼熱、外陰痛癢、或伴有急尿併失禁、反覆性泌尿道感染。2014年後,由international Society for the study of Women’s Sexual Health (ISSWSH) And the North American Menopause Society (NAMS) 共同提出更年期婦女生殖泌尿症候群(Genitourinary Syndrome of Menopause) 來描述此種發生於停經後婦女的疾病。

• 腹腔壓力增加:肥胖、長期便秘、長期咳嗽或從事勞力粗重工作。

• 手術後:接受子宮頸癌根除手術。

• 疾病:患有中風、高血壓、腦部病變、糖尿病、泌尿系統疾病等慢性的人,可能因神經受損肌肉控制有問題,導致尿失禁發生。

●尿失禁的種類

尿失禁的種類可因為尿失禁發生的原因分為以下5種,包含:

• 暫時性尿失禁:主要發生在尿路感染時,只要對於發生尿失禁原因,加以治療即可痊癒。

• 應力性尿失禁:主要發生尿失禁的原因為支撐膀胱頸的周圍組織變得鬆弛,或是尿道本身功能不完全,此種尿失禁佔40%–60%,多發現在生產後或停經後,容易在打噴嚏、咳嗽或運動時,尿意不自主漏出,通常會和身體的活動有關;視情況可以選擇保守療法(凱格爾運動、骨盆電刺激、生理回饋運動、藥物)或手術。

• 滿流性尿失禁:主要尿失禁原因為神經病變或長期憋尿,導致膀胱排尿知覺受損或膀胱擴大而且缺乏張力,治療方法為藥物和定時排尿。

• 不穩定的逼尿肌導致的急迫性尿失禁:逼尿肌不穩定收縮,突然覺得急迫,尿液就滲出,通常是控制排尿的肌肉不正常收縮造成頻尿或尿急,主要治療方法為藥物搭配骨盆底電刺激。

• 合併性尿失禁:合併不同原因導致尿失禁,約有2成尿失禁的婦女是合併應力性尿失禁及急迫性尿失禁。

●尿失禁的治療

• 非手術治療

骨盆底肌肉療法:利用凱格爾提肛運動、電刺激、磁波椅增強提肛肌的功能,再結合解尿行為的訓練,可以緩解脫垂和漏尿的症狀,是安全且廉價的選擇。但是要注意不正確的肌肉訓練可能導致漏尿的症狀惡化,或骨盆器官的疼痛。

子宮托:利用陰道放置物可以緩解脫垂症狀,甚至能改善尿失禁。使用者可能出現陰道出血、擠壓感、分泌物增多、疼痛和便祕等症狀。

頻尿、漏尿的藥物治療:抗膽鹼能藥,或是貝他3-腎上腺素接受體的活化劑,可用於治療急迫性尿失禁。國外有利用選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑治療應力性尿失禁。但這些藥都有些副作用,例如口乾、視力模糊和便祕。

陰道雷射:免開刀、免麻醉,但是需要定期接受雷射以維持療效。

• 手術治療

腹腔鏡骨盆重建手術

(1) 過去以開腹方式進行的骨盆重建,傷口大、恢復慢,隨著腹腔鏡手術的盛行與日趨成熟,以微創腹腔鏡手術施行骨盆重建越來越盛行,甚至可以達文西機器手臂來進行手術(Roboticsurgery),一般手術後2至3天即可出院。

(2) 適合對象為明顯脱垂部位為子宮或陰道頂端,或年紀較年輕的患者。

(3) 若子宮大小正常沒有病灶,可予以保留,需以人工網膜固定於前後子宮頸,再將人工網膜尾端由子宮頸往上固定於薦骨前面的韌帶或者骼恥骨韌帶,而將子宮及骨盆底往上提,人工網膜是包埋在腹膜後腔,不會直接接觸到腸子;若子宮有長肌瘤或肌腺瘤,則建議做全子宮或次全子宮切除,再以人工網膜固定。

(4) 此種經由腹部的骨盆重建手術,難度在於需要很多細微的縫合修補步驟,小心避開腹膜後面的神經、血管及輸尿管,以達文西機器手臂進行此項手術,提供了3D立體放大的手術視野及達7個自由度的手臂運轉設計,其最末端的運針手腕關節角度有高達90度的操作空間,非常適合運用於經腹部骨盆重建的高精密度手術,提升手術精緻度。

經陰道重建手術

(1) 手術時間較短,術後恢復較快,適合年紀大的病人。

(2) 除了傳統的經陰道做全子宮切除,合併陰道前後壁修補加上薦棘帶懸吊,可以考慮輔以人工網膜加強效果,降低復發率。

(3) 近十幾年運用人工網膜來做陰道骨盆重建手術日益普遍,人工網膜的材質和鋪陳工具也一再改良進步,短期功率達90%以上,建議由經過訓練的骨盆重建專科醫師執行。

(4) 子宮切除或保留的考量如前面所述,子宮脱垂並不一定要切除子宮,需個別評估。

陰道雷射

目前陰道雷射有波長2940nm的鉺雅鉻雷射,以及波長10600nm的二氧化碳雷射。鉺雅鉻雷射的熱傷害較低,二氧化碳雷射的治療範圍較深。治療時,將雷射探頭放入陰道,藉由釋放到陰道壁及骨盆筋膜的雷射光熱能,刺激組織膠原蛋白的新生,達到陰道上皮拉緊及收縮的目的。一些報告宣稱,對輕度的尿失禁和子宮陰道下垂有幫助。不需要麻醉即可在門診進行,不過雷射產生的光熱效應,在陰道組織可能會有輕微的疼痛感。治療後可能有短暫性的組織腫脹或輕微出血。目前的研究,都沒有發出現嚴重的不良事件。

尿失禁雖然對生命不會造成威脅,卻對生活品質有負面的影響。預防勝於治療,對泌尿疾病來說再正確不過了。嘗試透過生活調整,行為治療、復健治療,如需醫療協助,不要延誤就診,讓小毛病拖成大問題,配合醫師檢查與治療,還給自己一個「乾爽的人生」。

●減輕尿失禁症狀和自我保健方法

• 養成正確的飲水習慣,多喝水以及少喝刺激性飲料,例如:咖啡、茶、酒精、汽水與可樂等。

• 睡覺之前不可喝水過量,避免影響睡眠品質。培養正確紀錄的飲水習慣,4個鐘頭內大約400至600c.c.,並且每天飲水量大約1500c.c.。

• 盡量晚上6點之前,將建議的飲用水量喝完,減少夜間上廁所次數。

• 請維持適當的體重,因為肥胖容易造成腹壁肌肉脆弱以及腹壓上升。切記!請勿超過理想體重20%。

• 每日應該練習凱格爾運動,用以加強骨盆底肌、尿道肌的收縮強度。

• 請嘗試每隔兩至三小時排尿一次,一天大約解尿8次(最多盡量不超過10次),但若夜間入眠後,再起床上廁所一次,並非不正常症狀。

• 禁止抽煙:長期抽煙會引發咳嗽,造成膀胱不必要的壓力,容易傷害到骨盆神經肌肉的健康。

• 建議多吃含有維他命D和鎂的食物。

• 避免會增加負壓的活動,例如:大笑、提重物、爬山、用力解便……等,如無法避免,請事前準備護墊,以維持乾爽狀態。

• 請保護尿失禁者的皮膚乾爽,避免衣服、床單以及所有物品被尿液浸濕。可使用成人紙尿褲、尿片或使用後立即丟棄的襯墊。

• 預防尿路感染:請勿憋尿,平時可服用維他命C或多吃小紅莓、香瓜……等水果預防感染。

• 解尿時請勿使用腹部力量,若必要時,請用「兩段式解尿」。即解完尿之後,按摩下腹及大腿內側,再解一次,讓膀胱完全排空。

• 請勿刻意時常排尿,使膀胱容量變過小,反而有害。

本文轉載自臺大醫院雲林分院