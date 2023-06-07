高雄市議員李雨庭大寮服務處5日晚間遭人倒車衝撞，經警方調查，當天是商借服務處協商債務，未料協商破局，遭人開車撞擊大門後棄車逃逸，沒想到高雄市政府市政顧問蘇炎城辦公室許姓助理，近期收到委託協助處理夜市事情，隔天住家就遭到惡意潑漆，曾參選高雄市議員的兒子蘇致榮表示，盼警方能早日破案。

高雄市政府市政顧問蘇炎城兒子蘇致榮，去年曾參選高雄市議員，雖競選失利，仍持續選民服務，未料今日早上他於臉書發文，「這個社會是怎麼了？」蘇致榮表示：「助理受到委託協助處理事情，隔天住家就遭到惡意潑漆！事件的對造不僅透過媒體做假新聞，現在竟更惡意到威脅生命安全了！事情總有真相，希望警方能早日破案，不要讓這種惡劣的事情一再發生，讓市民免於恐懼的生活！」

蘇致榮表示，該名助理生活和家人都相當單純，不太可能與其他人結怨，僅前陣子收到委託處理夜市問題，之中幫忙協調，但也沒有特別說什麼，他認為有事可以好好談，不要使用這種手段，讓助理及家人都相當恐懼害怕，也希望員警趕緊破案。

經警方調查，7日清晨5時3分，獲報在左營區新莊仔路有民眾住家遭潑漆，經了解該名助理家人於清晨4時55分許，聽到屋外有聲響前往查看，結果發現門口及停放的4輛重機車皆遭紅色油漆潑灑，經員警確認，現場無人受傷，未遺留油漆桶或其他物品。

左營分局表示，案件已受理完畢，目前已組成專案小組，針對案發地點擴大調閱監視器畫面，釐清發生原因。另外，針對案發地點列為巡守重點，防制危害情事發生。