中工（2515）今（7）日召開股東會，由董事長周志明主持，除承認去年度合併財報案之外，也通過股利配發案，每股發放現金股利0.526元；中工表示，今年台北市信義計畫區「陶朱隱園」將持續進行特定對象的推廣和銷售，另外將積極爭取政府公部門標案，以都更開發業務為主，以降低開發前期大量資金支出風險。

周志明也指出，由於央行緊縮不動產融資，使得開發商前期自籌款大幅提升，未來中工在策略上，擬與其他建設同業以合作聯盟或合資開發的方式辦理。

中工指出，基於「營造永續環境、建設宜居好宅、扎根國際市場」的企業願景，以「建構實體經濟發展的推手」為企業使命。過去一年來，在新冠肺炎疫情下，全球金融遭受衝擊，面對逆境，中工經營團隊依舊秉持改革創新及永續經營的理念，去年12月底，成立「公共工程」、「民間工程」、「房地產事業」、「海外事業」等四大利潤中心，透過相關產業鏈垂直整合併同橫向的串連，將資源整合發揮企業最大獲利效益，觸發滾動式成長；同時積極結合新科技、即時影音中心的虛實整合、掌握ESG趨勢、提升技術層次並進行數位化轉型，以因應永續發展。

中工2022年合併營收為150.93億元，年減21.04億元，其中工程營收減少10.87億元，業務及其他營收減少10.17億元。

中工表示，工程營業收入減少的原因，主要是110、111年度新承攬之工程案多數尚在規劃設計階段，無法補足110年完工之工程營收；業務及其他營業收入減少，主要係因「中工耘翠」去年度認列不動產銷貨收入較前一年減少9.85億元所致。

去年中工合併稅後純益為8.05億元，較前一年減少18.57億元；每股稅後純益0.54元，比前一年度的1.75元，衰退1.21元。至於兩期間營業外損益及稅後利益差異，主要係110年度業外認列「京華城」不動產處分利益35.94億元。

中工表示，土城「中工雲宇宙」預計於今（112）年第四季完成上部鋼構工程；民生社區都更案第三期「碧硯閣」，已於109年5月動工興建，111年底完成鋼構工程；民生社區都更案第四期「鳴森苑」，111年12月開始拆除舊有建築。

中工表示，未來將全面提升建築品質口碑及工程技術，為重點發展目標，並以成本加成方式對內承攬自建案，對外承攬民間建築工程。

中工指出，中工目前在房地產事業方面，為因應明年房地產發展趨勢，開發業務仍以都更開發業務為主，以降低開發前期大量資金支出風險；另在標案類型開發上，因考量銀行融資政策緊縮，衍生前期自籌款大幅提升，策略上擬與其他建設同業以合作聯盟或合資開發的方式辦理，除結合各家同業之優勢外，並尋求更有效之資源和專業互補，分散開發風險，以符合市場發展需求，作為年度營運方針。

中工也規畫今年的主要推案計畫，預計今年推出工業區新案西一區四期、崙尾金屬專區三期，採依各分區現況擬訂銷售策略，配合廠商需求彈性調整，針對大面積用地潛在客戶，採量身訂作方式滿足其用地需求；而中小型企業，採推出小面積區塊供多元產業廠商彈性設廠，並積極拜會回流台商及政府輔導未登記工廠，預期對彰濱工業區之招商及資金回收應可受惠。

另外，中工也將配合土地租售之必要性工程、具緊急性及安全維護性之工程為主，並以租售收入支應或業主提供資金來源無虞者為優先考量。

至於台北市信義計畫區「陶朱隱園」案，中工表示，目前正在進行庭園小溪的施工及大廳設計案，並持續進行特定對象之推廣。

另外在海外事業方面，中工表示，緬甸自110年因政府政權移轉軍政府，經濟陷入低迷，除受國際經濟制裁，政府大型標案完全停擺。

在越南，由於去年越南政府對房地產開發業管控與調查，造成房地產景氣下跌，銀行業亦配合政策調控，緊縮銀根，多家上市房地產開發商股價狂跌、資金短缺。另受疫情影響，越南限制性開放專家簽證申請；緬甸在軍政府的執政之下，國門管制嚴格，故無法直接洽談，增加談判及蒐集資訊困難度。

展望今年年，中工表示，海外事業部將重新梳理越南胡志明、河內等熱門城市周圍區域之潛在案源，視法理文件完整度再與地主談判；同時調整策略方向，與當地有實力開發商合作，期望藉由與當地建商合作，加速推動越南大型土地開發案之取得。

中工表示，中工也將於河內新設立辦公室據點，以利於越南北部地區之大型土地開發。

展望2023年年，中工表示，除持續穩守公共工程業務外，積極拓展民間建築工程、強化房地產事業，並且跨域爭取海外業務；在內部營運管理上，同步推動作業程序模組化、提升團隊技術、嚴控品質管理，以審慎評估並保有靈活彈性的模式來應對充滿挑戰的市場環境。