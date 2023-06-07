工具機大廠亞崴機電去年營收雖受俄烏戰爭及美國持續升息及通膨等因素影響而下滑，獲利卻因新台幣匯率貶值，認列匯兌收益挹注，不減反增，EPS從前年1.37元倍增至3.67元，7日股東會通過每股配現金股利1.6元，新增1席董事及1席獨董，合計改選5席董事及4席獨董。

亞崴7日股東會承認去年營業報告書及財務報表，去年合併營收31.01億元、淨利歸屬母公司3.54億元，年成長170.63％，EPS為3.67元，並通過每股配發現金股利1.60元，重頭戲是改選9席董事，其中獨董4席，並解除董事競業行為限制及修改公司章程，前後只花27分鐘就完成所有股東會議程。董事由程泰集團董事長楊德華、他的長子亞崴機電總經理楊丞鈞、楊德華的妹婿曾任程泰副總經理楊慶豐三人以個人名義擔任董事，程泰機械法人代表則由王丞軒及莊坤南兩人擔綱。獨董由黃政勇、洪錫鵬、羅儷英、蘇裕仁四人出任。

程泰集團董事長楊德華7日主持亞崴股東會，並未對亞崴今年營運多做表述，亞崴致股東營業報告書提到，亞崴將開拓東歐、北歐、越南等東協及印度等新市場，列為今年度重點工作；美國及歐洲等原有市場擴展不同性質的代理商，以提高市場佔有率。

今年營運目標是預計銷售龍門機130台、C型機420台。亞崴規劃嘉義大埔美二期新廠今年將動工興建，完工後，可再提升小型立式加工機的生產能力。大陸吳江廠二期廠房進入量產，關鍵精密零組由母廠支援，提升大陸地區生產量能。