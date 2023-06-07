AM（售後維修市場）業務成長明顯，東陽統計，AM事業5月營收14.31億元，較去年同期成長15％，累計前五月營收67.14億元，較去年同期成長12％，單月及累計營收均創歷年同期新紀錄。
至於OEM（原廠代工）事業，東陽OEM事業5月營收4.38億，較去年同期成長1％，累計前五月營收25.09億元，較去年同期成長1％，單月及累計則也創4年同期新高。合計OEM整體前五月營收95.43億元，成長5％。
東陽（1319）自結5月營收18.69億元，較去年同期成長11％，創五年同期新高，累計前五月營收92.23億元，年增9％，亦創六年同期新高。東陽表示，隨市場需求復甦，將帶動營收續維持成長。
AM（售後維修市場）業務成長明顯，東陽統計，AM事業5月營收14.31億元，較去年同期成長15％，累計前五月營收67.14億元，較去年同期成長12％，單月及累計營收均創歷年同期新紀錄。
至於OEM（原廠代工）事業，東陽OEM事業5月營收4.38億，較去年同期成長1％，累計前五月營收25.09億元，較去年同期成長1％，單月及累計則也創4年同期新高。合計OEM整體前五月營收95.43億元，成長5％。
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