AM（售後維修市場）業務成長明顯，東陽統計，AM事業5月營收14.31億元，較去年同期成長15％，累計前五月營收67.14億元，較去年同期成長12％，單月及累計營收均創歷年同期新紀錄。

至於OEM（原廠代工）事業，東陽OEM事業5月營收4.38億，較去年同期成長1％，累計前五月營收25.09億元，較去年同期成長1％，單月及累計則也創4年同期新高。合計OEM整體前五月營收95.43億元，成長5％。

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