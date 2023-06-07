高雄一名水電工日前到一名美術老師的補習班裝監視器時，與對方互生好感進而外遇，人妻得知後崩潰質問丈夫「那個女生知道你有家庭、有小孩，然後還願意跟你在一起？然後等妳離婚，他要照顧恩恩嗎」，丈夫回達是的，也坦承已交往一個月，法官判小三賠償10萬。

判決書中正宮主張丈夫開弱電、監視器工程行，到小三工作處裝監視器時互相認識並交往，她因此向小三求償60萬；小三則說2人只是一般朋友，某次在KTV遇到男方才有交談，否認婚外情；法官發現正宮提供的影片檔中，丈夫與小三十指交扣牽手及疑似親吻的動作。

正宮提供的錄音檔中，丈夫坦承小三知道婚姻狀況，稱已經愛上小三並交往1個月，正宮問「那個女生知道你有家庭、有小孩，然後還願意跟你在一起？然後等妳離婚，他要照顧恩恩嗎」，丈夫回答是，正宮還說「可以回頭嗎？我在做努力了，你可不可以體會我心中的痛」，丈夫回應可以。

法官認為丈夫與小三已逾越普通男女交往分際，審酌正宮擔任汽車公司電話行銷專員，名下有房屋、土地各1筆，小三在才藝補習班工作，每月收入不到3萬，判正宮請求賠償10萬元精神慰撫金較為適當。