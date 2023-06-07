晶圓代工大廠台積電6日舉辦股東會，針對資本支出方面，董事長劉德音表示，目前看來公司資本支出的增加，不會像過去陡峭，今年資本支出規畫約在320到360億美元，應該會接近320億美元。外媒撰文分析指出，台積電今年資本支出比2022年下降，對於過去幾年習慣看到台積電支出加速成長的人來說，有點警鐘長鳴。

根據美國財經媒體報導，台積電目前有許多問題需要解決，令觀察人士感到意外的是，台積電預計到2023年的資本支出，接近其先前預測的下限320億美元，比2022年有所下降，而這點是警訊，因為資本支出是衡量未來需求預期的指標。

劉德音則表示，台積電資本支出正處於穩定狀態，目前不太可能再出現像2020年至2021年大約74%的大幅成長。報導分析指出，台積電透露的謹慎前景，與公司幾乎無法控制的外部因素有很大關係。

根據穆迪投資者服務公司的數據，全球經濟成長放緩和美國對大陸的晶片制裁，將在未來12至18個月內限制台積電和包括大陸半導體公司在內的其他晶片製造商的銷售額。

此外，台海緊張局勢，對位於台灣的台積電來說，安全也籠罩了陰影，這也是股神巴菲特旗下波克夏公司買入台積電後不久就出售持股的主因。

報導提到，巴菲特可能發現，雖然很少有公司能像台積電那樣在未來的技術爆炸中受益，但台積電近期面臨的挑戰可能太多，投資者無法置之不理。