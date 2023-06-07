面對台積電美國員工的抱怨接二連三躍上媒體版面，台積電董事長劉德音昨（6日）在股東會上雖緩頰，員工管理能力還不夠，造成誤解和困擾，且台灣人不能只會管台灣人，要能管世界的人才，但他也難得說重話，強調台積電核心價值必須遵守，不願值班不要來這個產業。此言一出引起熱烈討論，許多人認為，應徵前就應該要了解台積電的公司文化，而不是心存幻想。

從去年底美國廠開始擴大徵才後，就多次出現員工上網抱怨公司文化與制度，屢屢成為討論焦點，但劉德音始終沒有正面回覆，公司也只是多次強調，內部著重溝通管道暢通，每週平均工時並未超過50小時，提供員工平衡生活環境。

如今劉德音在股東會上直球回應，他先是坦言，員工管理能力還不夠，造成誤解和困擾，國際化管理必須了解當地文化與語言，每一個地方都有它的做事方法，這是我們管理階層要去面對的。

但劉德音也強硬說明，「不要求做事方法要一樣，大家可以討論，但是要求是台積電的核心價值，大家要遵守，不願意值班的人，就不要來參加這個產業，因為這個產業並不是靠有高薪，而是你真的對這個產業有興趣。」

話題引起PTT網友們熱烈討論，「美國人太天真了，晶圓代工的型態就是這樣，這也是台積電成功的原因，早該瞭解」、「翻譯：不想賣肝的不要來台積電」、「自己硬要去又在叫是有毛病嗎」、「不爽不要做的概念」、「去投履歷前就知道了吧，到底在抱怨什麼，不爽真的就不要做」、「本來就是這樣，一堆心存幻想的老美。」

有網友提到，此狀況突顯美國要在當地發展晶圓代工並不容易，「所以美國想要台積本土發展晶片根本不可能，沒那奴性」、「笑死，就說美國人那種性格根本做不來」、「事實證明半導體生產就是要亞洲人啊，intel都擠不出牙膏了，美國人這種工作模式不適應啦。」