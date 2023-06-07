台中市沙鹿區網友po文表示，6日在北勢某超商存現金，因使用15分鐘左右，遭民眾報警說他是車手，走出超商後被警察盤查；該男稱銀行離家遠懶得去，就近存錢，所以用比較久，直呼生平第一次被當嫌犯盤查。此文一出，也讓網友會心一笑說「原來錢多也是困擾」、「下次我去ATM會緊張」。有網友則表肯定，豎起大拇指給民眾及警察大大的「讚」！

一名網友在社團臉書〈沙鹿之美〉po文表示，昨天他去北勢某超商使用提款機，使用約15分鍾，他有注意後面沒人在等，使用完走出門口被2個警員攔下。警察表示，他在提款機前領很久的錢，有人報警是詐騙車手在提款，領了約10分鍾以上的錢，請他出示證件。

該男澄清說，他在存錢，銀行離家太遠懶的去，所以使用比較久，也表示要開網銀給警察看。警察了解後也表示不好意思，原來是搞錯了。該男直呼「生平第一次被疑似嫌犯報警被盤查」。

此文一出，讓許多人會心一笑留言說「原來錢多也是困擾」、「操作15分鐘也太久了」、「下次我去ATM會緊張…」。有網友則說，「沙鹿的治安會愈來愈好」、「給盡責的警察及熱心的民眾一個大大的讚」、「真的捉的到車手，我有目擊過」。