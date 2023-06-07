女星麻衣與台塑長孫王泉仁的8年豪門婚姻去年正式破局，雙方開打離婚官司，還傳出王泉仁方面透過律師表示每月將給6萬贍養費，但當事人未回應。昨(6日)下午，麻衣風塵僕僕回到台灣，今將復出首秀獻給好姊妹愛紗的新節目記者會，昨她便在IG限時動態分享心情，笑說自己在台灣待了20年，因為以前熟門熟路，這回返台第一次買了旅遊書，也分享終於吃到台菜的心情。

麻衣當年和王泉仁結婚不久，就傳出她被迫簽下「人妻工作清單」，內容包括20多項家務事，可見其生活和大眾想像的「豪門貴婦」不同，狄志偉則在《新聞挖挖哇》透露，麻衣在臉書回應何止20多項，「做這些事情其實是太太該做的事，我也不會怎麼樣，但最主要的是有一些你們不知道的，那才叫做不平等」，讓人好奇麻衣沒說的秘密。

麻衣限動分享來台灣心情。（圖／翻攝自mai_sato_1113 IG）

今年初麻衣和王泉仁的離婚官司在日本進行，《鏡週刊》報導，直擊麻衣和律師親自出庭與王泉仁的離婚官司，男方則是人未到，派了委託律師上陣，問麻衣是否會恨王泉仁？她欲言又止只承認心累，「但也只能往前看」，同時也傳出王泉仁所委託的律師在庭上要求麻衣，未來不得對外公開離婚官司細節。

今《CTWANT》報導，麻衣昨抵達松山機場，可見她身材仍保持得宜，外型仍相當亮麗，接著在接機工作人員駕車下抵達下榻飯店，今將以特別嘉賓的身分出席愛紗新節目記者會。而昨她到了台灣後就發文，先曬台北旅遊說，笑說：「我20年沒買過台灣觀光書，因為之前我都不大需要，路都很熟」，並點菜說：「我要吃菜脯蛋、魚丸湯、雞湯、客家小菜、生煎包、魯肉飯、乾扁四季豆、雞爪、蔥油餅、扁食」，可見對台灣美食如數家珍，最後又曬出吃到菜脯蛋的照片，心滿意足的手比愛心。