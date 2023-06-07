《華爾街日報》報導，世界銀行美東時間6日上調今年全球經濟增長預期，但下調明年增長預期。路透報導，世行同時上調中國經濟增速預期至5.6％。

《華爾街日報》報導，世行現在預計今年全球經濟將增長2.1％，高於1月份預測的增長1.7％，這要歸功於美國消費者支出具有韌性以及中國今年年初的重新開放速度快於預期。該行還預測明年全球經濟增長率為2.4％。

路透報導，世界銀行在最新《全球經濟展望》報告指出，上調中國2023年經濟增速預期至5.6％，較今年1月《全球經濟展望》報告的4.3％和4月《東亞與太平洋地區經濟半年報》的5.1％均顯著提升。

世界銀行在今年1月時稱，全球GDP正在放緩到經濟衰退的邊緣，但中國從新冠肺炎疫情中復甦，勞動力市場和消費的強勁度已經超出了預期。

此外，《全球經濟展望》報告還上調美國今年經濟增速預期至1.1％，是1月預測的0.5％的兩倍。歐元區今年經濟增速預期被上調至0.4％。

今年全球實際GDP將攀升2.1％。這比1月發布的1.7％的預測有所上升，但遠低於2022年3.1％的增長率。世界銀行首席經濟學家英德米特·吉爾解讀對新預測稱， 2023年仍將是過去五十年來發達經濟體增長最慢的一年。

據西班牙《消息報》網站5月22日報導，預計許多新興國家在2023年的相對表現會更好，其中亞太地區處於領先地位，相對於美歐的增長差異恢復正值。理由有兩個：首先，由於美元相對於大多數貨幣在2022年經歷了最後幾個月的升值刹車。其次，中國經濟本身的重新開放和復甦是關鍵。現在很多新興國家的增長更多地是與中國經濟的命運相關，其對該地區乃至全球經濟的影響也將在2023下半年顯現。