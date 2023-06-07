im.B詐騙案延燒，國民黨立委王鴻薇上月在立法院公布影片，指調查局的人投了1300萬不敢聲張，經調查局督察處清查後，7日證實確有1名調查官投資1200萬元，迄今僅收到利息100萬元，本金尚未領回，但該調查官沒有利用調查官身分優先領取本金，督察處已將這部分資料移由北機站偵辦。

調查局表示，經督察處調查，調查局有1名調查官自2021年1月間起參與投資，投資金額約為新台幣1200餘萬元，截至今年4月底陸續收取利息共約100萬元，其本金均未領回，目前尚查無該調查官有利用其身分及職務優先領取本息情事。

調查局表示，督察處已將調查資料送交北機站併案偵處，進一步查證比對，還原事實真相，並持續追查有無其他調查官或以其親屬名義參與投資，力求勿枉勿縱。

調查局說，媒體報導im.B借貸平台曾姓主嫌疑有接觸調查局國會聯絡主管、台北市調查處組長、新北市調查處站主任、洗錢防制處退休官員餐敘，經查這些調查官並不認識曾嫌，當天是受友人邀請出席友人在茹曦酒店舉辦之春酒餐宴，全程均未與曾嫌互動，絕無如媒體指稱的錯綜複雜關係。

調查局強調，針對im.B案，北機站已檢具相關事證，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，倘查知有調查官涉及不法嫌疑，一定依法嚴辦，決不寬貸。