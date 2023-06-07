近日性騷擾案頻傳，進而掀起了「＃Metoo」風潮，桃園市長張善政7日市政會議有感而發，除再三叮嚀機關首長收到申訴案務必謹慎處理，絕對不可以息事寧人，也提到明年婦幼局成立可以成為補強的第二道防線，照顧受害婦女的心理健康，「既然不可能完全避免，事後機制務必要做完善！」

張善政說，最近媒體頻繁報導性騷案讓他心有所感，除了桃園相關的航空公司男同事在外站對女同事言語不尊敬外，還有很多不分政黨的陳年舊案被一個個挖出來，受害人在公司或機關裡面跟上級申訴，未必獲得妥善處理，遭質疑吃案或息事寧人，或許當事人當下覺得委屈就過了，可是看到別的案例出現時，「原來你也有」的「＃Metoo」效應就發生了。

張善政說，他最近心裡一直遺憾，怎麼會有這種事情發生，但既然不可能完全避免，事後機制要做完善，面對女性同仁受到屈辱，市政府各機關學校，跟市府體系有關的主管、首長收到性騷擾申訴務必慎重處理，他指示人事處、法務局加強同仁法律認知，增加宣導課程。

「婦幼局成立可以成為補強第二道防線！」選前高喊要成立全台第一個婦幼局的張善政坦言，前面認知沒有做好，就算成立婦幼局也無法遏止，但婦幼局成立絕對可以跟現有機制相輔相成，他指出，性平和性騷擾案和社會局、教育局、勞動局等局處相關，若第一關處理不夠完善，透過婦幼局在第二關補強受害婦女的心理狀態，雖然婦幼局明年才會成立，期待未來在性騷案處理上有第二道防線可以幫點忙。

張善政重申，各局處若碰到性平或性騷擾案件，機關首長主管要回頭檢視，做到該做事情，直指若第一關沒有把關，再到申訴的局處會有時間差，受害人創傷沒有短時間撫平，壞心情會繼續惡化蔓延，因此第一關首長要有正確認知，絕對不可以息事寧人，第二關申訴的所有局處機關處理性騷案要特別慎重，婦幼局則是另外有補強效果，跟局處搭配，希望保障婦女尊嚴和心理健康，務必盡量做到滿分。