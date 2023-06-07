廠商指出，歐洲三菱化學英國廠、Roehm等多家MMA業者停車或降載，市場供應吃緊，當地下游業者大量採購亞洲現貨，且亞洲同業持續採取減產保價策略，加上原料丙酮價格震盪上揚，烘托遠東區MMA報價持穩看漲。

此外，雖然下游膠帶及乳液需求恢復緩慢，客戶採購原料心態保守，優先去化庫存，但大陸魯西化工園區發生工安事故，年產30萬噸正丁醇廠（佔中國大陸產能10％）停車接受檢查，催化短期行情看漲，也為台塑營運添利。