廠商指出，歐洲三菱化學英國廠、Roehm等多家MMA業者停車或降載，市場供應吃緊，當地下游業者大量採購亞洲現貨，且亞洲同業持續採取減產保價策略，加上原料丙酮價格震盪上揚，烘托遠東區MMA報價持穩看漲。
此外，雖然下游膠帶及乳液需求恢復緩慢，客戶採購原料心態保守，優先去化庫存，但大陸魯西化工園區發生工安事故，年產30萬噸正丁醇廠（佔中國大陸產能10％）停車接受檢查，催化短期行情看漲，也為台塑營運添利。
MMA近一月報價反彈45美元，每噸價格突破1,600美元整數關卡，達1,605美元；台塑（1301）、中石化（1314）營運加分。台塑旗下MMA年產9.8萬噸；中石化持股40％的高雄塑酯化學MMA年產10萬噸。
廠商指出，歐洲三菱化學英國廠、Roehm等多家MMA業者停車或降載，市場供應吃緊，當地下游業者大量採購亞洲現貨，且亞洲同業持續採取減產保價策略，加上原料丙酮價格震盪上揚，烘托遠東區MMA報價持穩看漲。
此外，雖然下游膠帶及乳液需求恢復緩慢，客戶採購原料心態保守，優先去化庫存，但大陸魯西化工園區發生工安事故，年產30萬噸正丁醇廠（佔中國大陸產能10％）停車接受檢查，催化短期行情看漲，也為台塑營運添利。
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