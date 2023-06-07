新北市長侯友宜昨赴新竹與竹竹苗首長、議長會面，被認為是挺鴻海創辦人郭台銘的聯電榮譽副董事長宣明智，在合照中搭侯友宜肩膀，被認為順利整合挺郭派。侯友宜表示，宣明智是老朋友，當年他在桃園當警察局長，宣提供很多科技方向，如錄影監視系統天羅地網，先在桃園推動，後來他當署長全國推動，才有今天民眾安心的科技防護網，宣也在科技產業帶動發展個人非常敬佩，還有很多青年創新跟就業、科技有關，見面談最多的是人才培育。

至於宣明智是否願意扮演與鴻海創辦人郭台銘溝通橋樑，侯友宜表示，他這次去新竹最主要跟楊文科縣長聊聊新北推動人才培育創新就業，宣董扮演青年培育重要角色，昨天談最多是人才培育，以及未來科技發展，對台灣來講，宣是科技經濟產業重要推手，他非常尊重宣。

至於昨天被問到「歲月靜好」一事被認為是答非所問，如何跟韓粉和解，侯友宜表示，歲月靜好要有人負重前行，讓國家安居樂業，就有人要扛起責任，侯友宜願意扛起責任，讓兩岸和平，台海區域穩定，更重要讓國家永續繁榮，要過好日子，一定要有人負重前行。