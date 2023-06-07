43歲的大陸知名女星高圓圓，過去曾憑著亮麗外表入選大陸前50美，是大眾公認的女神，她在2014年與男星趙又廷結婚後共同育有一女，兩人感情甜蜜另人羨慕。近日高圓圓前往法國巴黎，並曬出與巴黎鐵塔的合照，其中有張10年前後的對比照，令網友紛紛盛讚美貌依舊，幾乎都沒變。

高圓圓近日曬出巴黎旅遊照，只見她坐在巴黎鐵塔下的台階上，身穿米色波西米亞風上衣，下身則搭牛仔寬褲，腳踩羅馬涼鞋，裝扮相當度假風。此外，她還加碼曬出一張10年前後在巴黎鐵塔的對比照，同一姿勢、同一個地點，只有裝扮不同，10年前她穿戴圍巾，似乎是在冬天拍下的照片。

高圓圓配文寫道：「不是從冬天到夏天，是過了一個十年，巴黎好久不見。」網友也相當驚豔她這10年不變的美貌，紛紛留言讚美：「十年了，你還是一樣的美」、「還是那麼美」、「大美圓遇見大巴黎」、「高圓圓依然美麗」、「比十年前更美了，真的想高呼老婆，怎麼做到越長越年輕的」、「十年竟然是越來越美」、「姐姐十年如一日啊，越發美麗了」、「完全沒有變化耶」