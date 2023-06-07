林姓婦人在北市大直地區擁有房產，因地屬商業區，違反使用規定遭裁罰10萬元，移送法務部行政執行署台北分署執行，台北分署上月發現林婦打算將房產轉售脫手，立即查封房產，林婦7日主動赴台北分署繳清10萬元罰鍰。

近年台北大直地區吸引多家財團及建商獵地，投資興建豪宅、商辦、商場與5星，但有建商明知部分地段屬於商業區，利用商業區之高容積率，興建出售建物作為住宅使用，不符居住正義原則，北市已查獲上千起案件，並依法裁罰且陸續移送行政執行署執行。

台北分署表示，林婦是北市中山區大彎北段某房屋所有權人，由於建物坐落之土地使用分區為商業區，依北市府2016年11月間公告實施之都市計畫案，僅能供一般商業使用、供商業購物中心及供觀光旅館使用，不得做住宅使用。

但林婦卻利用商業區之高容積率，將建物作為住宅使用，不符居住正義原則。台北市政府都市發展局人員現場履勘發現後，依《都市計畫法》裁處罰鍰10萬元，並於今年4月移送台北分署執行

台北分署受理後，即調查林婦名下之財產及所得，上月間發現林婦欲將該房屋轉售，台北分署立即發函地政事務所查封。林婦懾於台北分署火速執行之決心，7日繳清10萬元罰鍰。