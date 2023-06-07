天氣風險分析師吳聖宇表示，周六、日鋒面靠近台灣，加上位處大低壓帶內，白天有局部大雷雨機會，下周一（12日）起全台有雨，也是梅雨季節中最不穩定的一周，南海的季風低壓槽中可能發展出擾動系統，有可能增強成熱帶性低壓或颱風影響台灣，或是轉變為典型的梅雨鋒面結構襲台，帶來大雨。

吳聖宇在臉書發文，今、明天仍是午後熱對流雷雨的天氣，降雨以山區為主，將比前兩天的雨多，周五（9日）鋒面南下靠近台灣南部，接著周六、日（10、11日）鋒面靠近北台灣，雖然鋒面結構不理想，但是台灣整體位於一個大低壓帶環境中，大氣狀態不穩定，白天熱對流發展將更旺盛，有出現局部大雷雨的機會，平地也可能有局部較大雨勢。

吳聖宇表示，下周一（12日）以後的天氣變化目前看來仍有些撲朔迷離，谷超颱風北上，使南海的季風低壓槽逐漸往東延伸，帶動西南季風接近台灣附近，台灣陷入低壓帶內，下雨機會高，有較大雨勢。但究竟是季風低壓槽中發展出來的擾動系統影響台灣，或是季風低壓槽轉變為典型梅雨鋒面影響台灣，目前還難以確定，後面的變化有待觀察，只能說下周會是今年梅雨季節中最不穩定的一周，預報的變化將非常大。