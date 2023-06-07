國道1號汐五高架今日上午發生4車追撞事故，造成1人命危送醫。（國道警方提供）

國道1號汐高架北上32公里處，今天上午7時許發生4車追撞事故，其中1名46歲方姓駕駛一度受困車內，警消協助脫困後已失去生命跡象，由救護車送往醫院搶救，事故現場一度受到影響，造成後方車流回堵2公里，不過後續由警方排除，在上午9時20分恢復2線道通行。車禍原因待警方釐清。

今日上午7時57分，1名47歲余姓男子駕駛自小客車，行經國道1號汐五高架道北向32公里五股路段時，遇到前方車流回堵，但余男不明原因直接撞擊前方方姓男子的車輛，導致方男車輛往前推擠，再次追撞前方呂姓（44歲）、林姓（64歲）男子的車輛。

追撞發生後，方男受困在車內，警消獲報後趕往現場救援，但方男脫困後已經失去生命跡象，救護人員立即將他送往醫院急救。警方到場後替余男、呂男、林男實施酒測，皆無酒精反應，因此詳細肇事原因仍待警方釐清。

這起追撞事故造成該路段內側車道封閉，一度影響車流回堵2公里，警方花費約1個小時後排除現場，恢復2線道通行。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。