民進黨近期性騷擾事件連環爆，不只引起各界高度關注，還造成好感度下降。對此，前立委郭正亮指出，民進黨會一直爆出案件，是因長期執政、制衡變小，導致螺絲鬆了，且因它的規模很大，所以案件的比例會較高。另外，郭正亮也爆料，民進黨內有常說黃色笑話的狀況。

前主播彭文正日前在其主持網路節目《政晶關不了》中分享，他問了一名民進黨高層有關黨內性騷擾的問題，對方指出，民進黨是一個很男性主義、草莽性格的政黨，所以性騷擾問題沒什麼。該高層並指出，早期民進黨內對講黃色笑話一事毫不忌諱，「別人開會前是宣讀國父遺囑，我們是講黃色笑話」。

中廣董事長趙少康昨（6）日在其主持的政論節目《少康戰情室》直言，在他長期以來的印象裡，民進黨就是個沙文主義政黨，趙並問同台的郭正亮，根據觀察，民進黨是不是如此？郭正亮則回應，私底下會講一些有的沒的，民進黨內的男生之間，也確實會常說黃色笑話，「『愛粉味』這種話很多」，但他也強調，不一定會變成性騷擾的行為。

郭正亮也提到，民進黨現在會一直爆出性騷擾事件，是它全面執政的後遺症，「螺絲鬆了，制衡的力量小了」。此外，現在大部分的年輕人都在民進黨、時代力量、民眾黨，但因民進黨的規模較大，所以案件的比例一定會較高。